Rennstadt als richtige Adresse

Keine Frage: Mit seinem Tempo ist Marcus Zeitler in der Rennstadt an der richtigen Adresse. Wenn er von seinen Aufgaben im Rathaus, aber auch im Motodrom oder anderen zur Stadt gehörenden Einrichtungen spricht, ist der seit einem Jahr amtierende Oberbürgermeister kaum zu bremsen.

Schnelligkeit zieht sich wie ein roter Faden durch sein Wirken in Hockenheim: Er war der erste Kandidat, der ins Rennen um die Nachfolge Dieter Gummers ging, er kündigte am Tag nach seinem Wahlsieg seine Wohnung in Schönau und war zwei Monate nach seinem Dienstantritt umgezogen. Und in den ersten Tagen im OB-Sessel besetzte er drei Fachbereichsleitungen – und sorgte damit für einige Aufregung nicht nur im Rathaus.

Wenn Zeitler trotz der Verzögerungen, die der Lockdown auch bei der Stadtverwaltung ausgelöst hat, heute davon spricht, dass 90 Prozent der aufgestauten Bauanträge abgearbeitet sind, scheint es wohl kein purer Aktionismus gewesen zu sein, der seine gewiss radikale Vorgehensweise gelenkt hat.

Nach zwölf Monaten unter Zeitlers Führung weht unverkennbar ein anderer Wind in Hockenheim und es hat sich gezeigt, dass der Mann aus Schönau kein Dampfplauderer ist, auch wenn er wie ein Hans Dampf auftritt. Angst vor Entscheidungen hält er für schädlich, und dieser Überzeugung folgend, hat er die Kommunalpolitik aus dem Schlick gezogen, in dem sie tatsächlich in mancherlei Hinsicht gesteckt hat mit jahrelangen Diskussionen und Abwägungen.

Es wirkt nicht aufgesetzt, wenn Zeitler sagt, er freue sich, wenn er ein Schwätzchen mit den Bürgern halten kann und man nimmt ihm ab, dass er darunter leidet, dass er Corona-bedingt nicht mehr auf Festen unter den Leuten sein kann. Insofern ist der Spaß am Amt für ihn sogar noch steigerbar – hoffentlich bald.

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 01.09.2020