In seinem Bericht zu den Finanzen des Vereins erläuterte der zweite Vorsitzende Matthias Bach die Einnahmen- und Ausgabenseite und berichtete von einer stabilen Finanzlage. Kassenprüferin Waltraud Jourdan bescheinigte dem kassenführenden Vorstand eine perfekt organisierte und einwandfreie Kassenführung.

Aus sportlicher Sicht führte der scheidende Sportwart Peter Brandenburger aus, dass in der vergangenen Sommersaison fünf Damenmannschaften (davon eine Spielgemeinschaft), acht Herrenmannschaften (davon eine Spielgemeinschaft), vier Mannschaften ohne Lizenzpflicht, die nicht an Verbandsspielen, sondern an anderen Runden teilnehmen, und in der Winterrunde zwei Herrenmannschaften den TCH vertreten haben. Dabei konnten folgende Mannschaften den Aufstieg feiern: erste Damenmannschaft in die erste Bezirksklasse, Damen 60 in die erste Bezirksliga, die zweite Herrenmannschaft in die erste Kreisliga und die Herren 60 in die erste Bezirksliga.

Zehn Jugendteams am Start

Danach berichtete der Sportwart über die weiteren sportlichen Ereignisse. Den größten Stellenwert im Sportkalender des TCH besitzt der Rennstadt-Cup mit Ranglisten- und LK-Wertung, ein offenes Jugendturnier für Junioren und Juniorinnen U16, U14, U12, U10 und Nachwuchsturnier U21. Ebenfalls einen hohen Stellenwert haben die LK-Turniere „Rennstadt Open“ für Damen und Herren eingenommen. Weitere Wettbewerbe sind das Pfingstturnier, das traditionelle Hausfrauenturnier und die Clubmeisterschaft, die jedoch 2017 mangels Beteiligung nicht durchführbar war.

So haben die Organisatoren Ralf Rafflewski und Hans-Jürgen Rausch aus der Not eine Tugend gemacht und die Clubmeisterschaft kurzerhand in ein abwechslungsreiches Jahresabschluss-Mixedturnier umgestaltet. Erfolgreich waren Guni Grimme vor Christiane Frey bei den Damen und Harald Süss vor Christian Kramberg bei den Herren.

Für den Jugendbereich teilte Jugendwart Christoph Heinzelmann mit, dass unter Marian Voinea als Cheftrainer das Aufkommen an Trainerstunden deutlich angewachsen ist und dass auch Jugendliche aus anderen Vereinen privates Trainieren bei Voinea wahrnehmen. Aber auch für den Tennissport in Hockenheim wurde viel getan. Heinzelmanns besonderer Dank ging an das Team Manfred Dörr, Gerd Hahn und Helmut Zips, die den Verein bei der Schulkooperation seit Jahren vorbildlich unterstützen.

Zur Mitgliederstruktur im Jugendbereich wurde festgestellt, dass die Zahl der Mitglieder, die altersbedingt in den Erwachsenenbereich wechseln, durch Eintritte bei den Jüngsten mehr als wettgemacht wurden, so dass auch weiterhin etwa zehn Jugendmannschaften des TCH spielen werden. Höhepunkte im Jugendtennis sind der bei den Jugendlichen stets beliebte Jahresausflug in den Europa-Park nach Rust, die Jugendclubmeisterschaften und das Nikolausturnier.

Vergnügungswartin Bettina Baumann gab mit einer Powerpoint-Präsentation einen umfassenden Überblick über alle Jahresaktivitäten, an denen sie durch ihr Amt ebenfalls beteiligt war, und über diejenigen, die sie federführend organisierte wie den Neujahrsumtrunk, den Empfang des Tennisclubs aus der Partnerstadt Commercy oder das Saisonabschlussfest.

Bevor die Wahlen durchgeführt wurden, beantragte Helmut Zips die Entlastung des Vorstands, der stattgegeben wurde. hee

Mittwoch, 04.04.2018