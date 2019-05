Rennstadtflair auf Schusters Rappen erleben

Hockenheim ist eine Stadt der generationsübergreifenden Mobilität – so sieht das die Initiative „Mobilitätsstadt Hockenheim“, die diesen Umstand für Bürger und Gäste erlebbar machen will. Wie das umgesetzt werden sollte, präsentierten Dieter List und Martin Trinler stellvertretend für die Gruppe in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates.

Ein „Mobilitätspfad“ – man könnte es auch urbane

...