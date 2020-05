Rennstrecke wird ins Netz verlegt

Hockenheim.Der E4 Testival „Transforming Mobility Award“ wird dieses Jahr online stattfinden, heißt es in einer Pressemitteilung. „Ich freue mich über das große Interesse und die rege Teilnahme an unserem in diesem Jahr digital organisierten E4 Testival Start-up ,Transforming Mobility Award’“, sagt der Gründer der Emodrom GmbH am Hockenheimring, Thomas Reister.

Da das E4 Testival aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant im Juni stattfinden könne, habe sein Team in Absprache mit dem Schirmherr, Verkehrsminister Winfried Hermann, den Partnern und der Jury sowie den Ausstellern ein digitales Format entwickelt.

Die Bewerbungsphase läuft noch bis Sonntag, 31. Mai. „Transforming Mobility ist die Emodrom-DNA schlechthin. Ich verantworte mit meinem Team seit 2012 die Transformation der weltweit bekannten Traditionsrennstrecke in ein zukunftsweisendes Mobilitätszentrum, das interessierten Unternehmen, Verbänden, Hochschulen und Start-ups eine innovative Plattform rund um die Mobilität bietet“, meint Reister weiter.

Gerade jetzt zeige sich, dass er und sein Team mit dieser Ausrichtung absolut richtig liegen, neue Geschäftsfelder am Hockenheimring zu entwickeln, um unabhängig von Einzelevents mit bis zu 100 000 Besuchern solide für die Zukunft aufgestellt zu sein.

Das E4 Testival soll 2021 unter anderem mit dem Medienpartner Motor Presse Stuttgart vom 19. bis 21. März wieder auf dem Hockenheimring stattfinden. Mit seinem fahraktiven Testival-Konzept ist Emodrom schon seit 2018 am Start und war in dieser Form die erste Veranstaltung dieser Art.

Vorträge und Workshops

„2021 werden wir es mit dem Kongresstag für Professionals am Freitag, 19. März, eröffnen. Das Format bietet den Fachbesuchern die einzigartige Möglichkeit, Theorie und Praxis zu verbinden: vormittags Vorträge und Workshops mit hochkarätigen Referenten, nachmittags die innovativen Angebote der neuen Mobilität selbst auf dem Hockenheimring testen,“ lädt Reister alle Interessierten ein. zg

