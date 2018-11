Requiem beeindruckt – mit Stirnrunzeln

Hockenheim.Eines der beliebtesten Werke (und auch das am höchsten bewertete) des Salzburger Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart ist sein „Requiem“ – umso verwunderlicher, wenn man bedenkt, dass das letzte Werk Mozarts, mit dem der Meister seine Hinwendung zur Kirchenmusik an seinem Lebensende fortführte, nur zu ungefähr zwei Dritteln von Mozart selbst stammt: Nach dessen Tod 1791 stellten sein Freund Joseph Eybler und vor allem sein Schüler Franz Xaver Süßmayr das „Requiem“ fertig – Auftakt für eine langanhaltende Diskussion um das Werk und seine Rezeption, die bis heute anhält und immer wieder neue Varianten hervorbringt.

Kantor Samuel S. N. Cho hat zusammen mit dem evangelischen Kirchenchor „Soli Deo Gloria“, der Kurpfalz-Philharmonie und vier Solisten die Totenmesse in einer eigenen Fassung aufgeführt – was teils beeindruckte, teils stirnrunzelnde Reaktionen hervorrief.

Die Aufführung litt etwas unter der Aufstellung in der neu renovierten Stadtkirche: Das Orchester weit ins Kirchenschiff vorgezogen, die Vokalisten dahinter platziert, entsprach Cho der traditionellen Aufführungspraxis, hat aber dem Orchester, das im Kirchenwerk des Meisters eigentlich rein dienenden Charakter hat, eine deutlich zu dominante Stellung verliehen. Das lag weniger an der in Wirklichkeit imponierenden Leistung des Chores, der in Mozarts Anlage auch die Solisten deutlich überstrahlt, sondern mehr an der schieren Lautstärke der phasenweise deutlich dominierenden Instrumentalisten.

„Sanctus“ in voller Stärke

Erst gegen Ende der einstündigen Komposition hatten Orchester und Sänger eine harmonische, stimmige Balance gefunden – und dann gezeigt, wie fesselnd und beeindruckend, wie berührend das „Requiem“ ist: Die Fugato geführten Coloraturen des „Cum Sanctis tuis“ im Schlussteil der „Communio“, die mitreißende Kraft des „Sanctus“ sauber und voll innerer Stärke, der Chor aus dem „Benedictus“ pointiert und mit großer Strahlkraft – die rund 45 Sänger hatten sich emanzipiert, aufgeschwungen und durchgesetzt.

Ähnlich bei den Solisten: Der Bass Marcel Brunner, derzeit Mitglied im Opernstudio des Nationaltheaters Mannheim hatte ebenso seine Not, gegen das Orchester anzukommen, wie die Sopranistin Cosima Grabs, die sich im Mezzo am wohlsten fühlt. Beide konnten erst im wirklich gepflegten, sehr Anmutigen „Benedictus“ richtig punkten. Tragfähiger und mit einem schlanken, sehr gepflegten Organ der Tenor Bertram Paul Kleiner, der dem Opernchor des Nationaltheaters Mannheim angehört und vor allem Alexandra Paulmichl, deren warmer, höchst kultivierter, emotional geladener Alt sich nicht von der Übermacht des Orchesters beeindrucken ließ, sondern lieber zurücktrat, statt sich mit Gewalt durchzusetzen. Die eigentlich in den Mezzosopran tendierende Frau gab ihre Partien mit Glanz und Grazie, sehr viel Tiefgang und einer atemberaubenden emotionalen Kraft.

Moderne Zwiesprache

Sicherlich das schwerste Pfund war die zweimalige Unterbrechung des „Requiem“; zunächst schob Cho nach der Sequenz ein Orgelwerk ein, mit dem die südkoreanische Organistin Soyon Park in anderem Umfeld sicher tosenden Beifall errungen hätte. Das Orgelconcerto in g-Moll des französischen Komponisten und Pianisten Francis Poulenc ist in seiner modernen Zwiesprache zwischen Orgel und Instrumentalisten, in denen die Protagonisten in der Tonfülle miteinander verschmelzen, ein wundervolles Werk und Park eine herausragende Instrumentalistin, die zu Recht am Tisch des sonst dort gefeierten Meisters Cho saß, trotz der Anleihen des Komponisten bei Gigant Mozart wirkte das Concerto aber wie ein Fremdkörper. Noch mehr allerdings der vor dem „Agnus Dei“ eingefügte Segen von Pfarrer Johannes Heck.

Nach rund eineinhalb Stunden ging das Kirchenvolk dennoch beseelt nach Hause – angetan vom Chor, überwältigt von Mozarts berührender Musik und begeistert von dem, was Hockenheims Kirchenmusik für die Zukunft verspricht.

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 26.11.2018