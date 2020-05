Rhododendron entfaltet sich zum lila Hingucker

Hockenheim.Kräftiges Lila und dazwischen helle, ins Gelb gehende Blütenteile. Die Blütenknospen sind noch geschlossen, bis sie sich entfaltet dauert es nicht mehr lang. „Geplatzt“ schreibt Ellen Heer aus Hockenheim zum zweiten Bild des Rhododendron, das sie unserer Redaktion schickt. In ihrem Garten fühlt sich die Pflanze wohl, zeigt sich in ihrer vollen Pracht.

Die Rhododendren gehören zur Familie der Heidekrautgewächse und können über die Jahre eine beachtliche Größe erreichen. Über 1000 Arten gibt es von ihm. Der Name des Rhododendron kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie „Rosenbaum“. Doch trotz dieses lyrisch und schön klingenden Namens sind viele Rhododendren giftig. Das Gift befindet sich nicht nur in Blättern, sondern auch in Nektar und Pollen.

Doch so schön die Blüte ist, geschützt vor Krankheiten ist sie nicht. Pilzbefall, Braunwerden der Blätter, Vertrocknen der Knospen und Schädlingsbefall können immer wieder vorkommen. vas

