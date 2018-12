Richtige Programmierung wird zur Knobelei

Hockenheim.Mit iPad und Lego-Baukasten ging es im Dezember für die Sechstklässler der Theodor-Heuss-Realschule (THRS) zur Sache. An klassenbezogenen Projekttagen konnten die Schüler aller fünf sechsten Klassen einen Schnupper- und Einstiegskurs in Sachen praxisorientierter Programmierung absolvieren. Motivierend dabei: Das allseits bekannte Plastik-Klick-Spielzeug, das sich mit seinem Technik- und neuen Elektronik-Bereich auch für die Konstruktion kleiner Maschinen eignet.

Dank der seit 2016 existierenden Kooperation zwischen THRS und dem IJM (Institut für Jugendmanagement Heidelberg) konnten die Schüler unter Anleitung nicht nur die kleinen Roboter bauen, sondern per iPad-Programmierung auch erste Befehle erteilen. Das Robotermodul besteht aus einem oder mehreren aneinandergeschalteten Motoren, die über eine Steuereinheit und eine digitale Schnittstelle mit dem iPad verbunden sind. Der einfache Roboter ist am Ende ein steuerbares Fahrzeug, dessen Weg man über Befehlssequenzen programmieren kann. Hierzu dient die App, die über ein iPad an den Roboter gesendet wird.

Als Übungseinheit dient ein auf dem Boden eingezeichneter Parcours, den die Roboter möglichst korrekt absolvieren müssen. Hierzu bedarf es immer wieder Ausprobieren, logischem Schlussfolgern, aber auch Mathematik und Rechnen, um die richtige Radumdrehungszahl der entsprechenden Distanz anzupassen. Klar war hier Knobelei angesagt.

„Die Schüler schöpfen große Motivation aus den bekannten Materialien (Lego, iPad) in Verbindung mit einer lösbaren, aber trotzdem herausfordernden Aufgabe“, meint Marwin Madsen, Initiator des Workshops und Projektleiter beim IJM. Auch Lehrer Linh Thai, der die Kooperation ins Leben gerufen hat, ist guter Dinge: „Wir haben als Schule den Bildungsauftrag, die Schüler auf künftige Aufgaben einzustimmen. Die Grundkreativität, die beispielsweise für Programmierungsprozesse und Programmmodellierung notwendig ist, fördern wir mit diesen Workshops und eröffnen für Schüler vielleicht ganz neue Interessensfelder.“

Den Schülern hat es allen Spaß gemacht. Vertiefen und Ausbauen können sie ihr Wissen und Interesse ab Klasse sieben in der Robotik-AG oder im Rahmen des Wahlpflichtfaches Technik an der CNC-Fräse. zg

