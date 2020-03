Riesiger Zuspruch für Baumpatenschaften

Baumpatenschaften für 420 Setzlinge hat die Bürgerinitiative Pro Stadtwald C4 am Samstag vorm Rewe-Markt angeboten. Der Zuspruch war riesig und wider Erwarten wurden für alle Setzlinge Baumpaten gefunden, teilt Sprecherin Stefanie Garcia Laule mit.

Die Pflanzaktion kann nicht erweitert werden, da bis zur Pflanzaktion am Sonntag, 15. März, keine weiteren Setzlinge besorgt und für diese neue Pflanzorte gefunden werden können. Mitte März werde von allen Experten als spätester Zeitpunkt für eine Frühjahrspflanzung gesehen. Somit entfalle die am Samstag geplante zweite Spendenaktion. Die BI plant im Herbst eine weitere Pflanzaktion mit Setzlingen und bietet hierfür schon Baumpatenschaften an. Interessenten können sich per E-Mail info@bi-prostadtwald-c4.de melden.

Zusagen für aktive Hilfe

Die BI-Sprecherin dankte allen Baumpaten für ihre Unterstützung und dem Rewe-Markt für die freundliche Genehmigung, dort die Aktion durchzuführen. Sie freut sich darüber, dass viele Unterstützer auch am Pflanztag teilnehmen wollen und ihre eigenen Setzlinge einpflanzen möchten. Garcia Laule: „Gemeinsam kann man viel bewirken und es ist beispiellos, wie sich die Hockenheimer Bürger für den Erhalt des Stadtwaldes C 4 einsetzen.“

Einige Helfer haben sich auf dem Stammtisch der BI gefunden, die am 15. März helfen. Auch außerhalb Hockenheims finde die Aktion Unterstützung gefunden. So sind Vertreter der Bürgerinitiative „Rettet den Entenpfuhl!“ und der Wald AG von Greenpeace Mannheim-Heidelberg beim Einpflanzen dabei.

Die Pflanzaktion findet ab 10 Uhr statt. Ein kleiner Kreis von Unterstützern trifft sich vorab ab 8 Uhr, um die Aktion vorzubereiten. Die zu bepflanzende Fläche befindet sich angrenzend an die Neupflanzungen von „Plant for the Planet“ und des Forstamts (Eingang C 4 Waldparkplatz). Es sind 14 Cluster mit jeweils 30 nummerierten und gekennzeichneten Setzlingen vorgesehen.

Eine detaillierte Information, welcher Setzling in welchem Cluster gesetzt wurde, stehe nach der Pflanzaktion auf der Homepage der Bürgerinitiative zur Verfügung. zg

