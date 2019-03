Ring sponsert Klimabotschafter-Training

1000 Milliarden neue Bäume pflanzen, so lautet das Ziel der Kinder- und Jugendinitiative „Plant-for-the-planet“, bei der sich Schüler für weltweite Klimagerechtigkeit einsetzen. Und das mit Erfolg: Bisher wurden über 14 Milliarden Bäume in 193 Ländern gepflanzt. Auch die Stadt Hockenheim und der Hockenheimring gehören zu den Unterstützern des Vereins, der seit 2007 zum Thema Klimakrise aufklärt und junge Menschen zu Botschaftern der globalen Bewegung ausbildet.

Georg Seiler, Geschäftsführer der Hockenheim-Ring GmbH, und Marketingleiter und Prokurist Jorn Teske übergaben eine Spende über 10 000 Euro an die Repräsentanten der Hockenheimer „Plant-for-the-Planet“-Gruppe Aline Nelluvelil, Hannah Lambert, David Lambert, Lia Mayrock und Sophia Degler. Christian Stalf, Pressesprecher der Stadt, vertrat Oberbürgermeister Dieter Gummer, den Schirmherrn der Initiative.

Der finanzielle Beitrag sichert unter anderem die Durchführung einer Akademie am Samstag, 9. November, zur Ausbildung neuer Botschafter für Klimagerechtigkeit am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium. In der eintägigen Veranstaltung erfahren rund 80 Kinder zwischen neun und zwölf Jahren, was Klimakrise bedeutet, und entwickeln in Gruppen selbst Aktionen und Projekte für eine faire Zukunft.

Eins der großen Ziele erreicht

Mit Stolz sehen die Hockenheimer Botschafter für Klimagerechtigkeit dem Workshop entgegen. Aline sagt: „Wir sind dem Ring mega dankbar, dass wir eine ,Plant-for-the-Planet‘- Akademie in Hockenheim durchführen können. Das war eines unserer ganz großen Ziele, das wir jetzt erreicht haben.“

Hannah ergänzt: „Das wird einfach super. Ein Tag mit vielen anderen Kindern, die sich für unsere Zukunft einsetzen wollen. Und wir werden viele Bäume zusammen pflanzen.“ Und Lia findet: „Super cool. Das ist echt mega! Wahnsinn, dass es geklappt hat. Es macht stolz zu sehen, dass unser Einsatz sich lohnt.“

Auch Georg Seiler begrüßt die Aktion: „Es ist beeindruckend, mit wie viel Herzblut und Eifer sich die fünf Kids mit ihren Freunden für Plant-for-the-Planet engagieren. Die Initiative ist der beste Beweis dafür, dass man gemeinsam viel erreichen kann. Ein nachhaltiger Umgang mit der Natur ist eines der zentralen Zukunftsthemen, dem wir uns alle stellen müssen – natürlich auch im Motorsport. So beschäftigen wir uns zusammen mit der emodrom-group seit einigen Jahren u. a. intensiv mit der Entwicklung zukunftsträchtiger Mobilitätskonzepte.“

Beim Jubiläumsfest der Stadt erwirbt das Unternehmen außerdem die symbolische Anzahl von 1250 Tafeln einer Sonderedition der „Guten Schokolade“. Die Verpackung dieser Edition wurde von Hockenheimer Schülern mit selbst gemalten Bildern prägnanter Motive der Stadt gestaltet und ist erhältlich im Globus und der Buchhandlung Gansler.

Süßes Geschenk an Grundschulen

Von jeder Fairtrade-Schokolade werden je 20 Cent vom Verkaufspreis genutzt, um neue Bäume zu pflanzen (fünf Tafeln finanzieren einen Baum). Mit weiteren 10 Cent wird die Durchführung von Akademien unterstützt. Auch die Hockenheimer Grundschulkinder können sich freuen: Die Hockenheim-Ring GmbH wird in den nächsten Wochen den Großteil der gekauften Tafeln den hiesigen Grundschulen zur Verteilung an die Klassen bereitstellen. zg

Info: Weitere Infos zur Akademie finden Sie unter: www.plant-for-the-planet.org/de/mitmachen/akademien

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 21.03.2019