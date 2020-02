Ring und Stadt sitzen in einem Boot

Im Mittelpunkt einer öffentlichen Fraktionssitzung der Grünen stand das Thema „Die Zukunft des Hockenheimrings“, heißt es in einer Pressemitteilung von Bündnis 90/Die Grünen. Zu dem Treffen kamen auch interessierte Bürger, darunter Kai Hennefarth, CEO bei der e4 Qualification GmbH der Emodrom group. Dies wurde von den Anwesenden ausdrücklich begrüßt und als Signal für das Interesse an der Meinung der Bürger verstanden, so die Grünen.

Nachdem Fraktionsvorsitzender Adolf Härdle mit einem Überblick und Anschauungsmaterial zur Entwicklung des Rings seit 2001 einführte, stellte er die Frage „Stimmen die Voraussetzungen für eine auf Jahrzehnte ausgerichtete Weiterentwicklung des Hockenheimrings und werden die Interessen der Stadt und ihrer Bürger ausreichend berücksichtigt“ in den Raum.

Frust über die Informationspolitik

Die Bürger hätten das Wahlversprechen „Wir schaffen Transparenz in Sachen Ring“ nicht vergessen und würden sich fragen, wo diese geblieben sei. Entsprechend sei der Frust der Gäste zur Informationspolitik der Stadtverwaltung Hockenheim spürbar gewesen. „Man müsste den Leuten endlich klipp und klar sagen, was Sache ist und über welche Konditionen hier verhandelt wird“, so die Äußerung eines anwesenden Bürgers. „Man kann sich nur auf Gerüchte beziehen, alles wird im stillen Kämmerlein besprochen.“ Dies sei eine von vielen Parallelen, die die Bürger zum Entscheidungsprozess im Jahr 2001 ziehen, halten die Grünen fest.

In der Diskussion zeigten die Anwesenden grundsätzlich Verständnis dafür, dass Investoren Geld verdienen möchten. Gleichwohl sei die Furcht, die Investoren könnten die unternehmerischen Freiheiten zulasten der Stadt nutzen, sehr groß. Das breite Misstrauen, infolge der Entscheidungen im Jahr 2001 zum Ring, halte sich hartnäckig. Es seien nun die Politiker und auch – so die Meinung der anwesenden Bürger – die Investoren gefragt. Das Risiko, dass die Investoren ihren Nutzen aus dem Geschäft optimieren und die Stadt auf den Lasten der Infrastruktur wie Straßen, Brücken und Versorgungsleitungen sitzen bleibe, wurde mehrfach angesprochen.

„Die Zukunft des Ringes ist nicht unabhängig von der Zukunft der Stadt Hockenheim zu sehen. Man möchte nicht nur aus dem Hockenheimring etwas machen, sondern auch aus unserer Stadt. Deshalb muss die Entwicklung des Rings im Rahmen des ganzen Stadtentwicklungskonzeptes gesehen werden“, betonte Oliver Grein, Fraktionsmitglied der Grünen. Hierbei spielten die finanzielle Situation, Bebauungspläne und die weitere Entwicklung der Mobilität eine große Rolle.

„Man kann die Entwicklung des Ringes nicht nur auf die Betrachtung der rechtlichen Aspekte reduzieren und über rechtliche Fragen versuchen, den Ring abzuhandeln“, so ein weiterer Bürger. Die juristischen Einzelheiten seien „viel zu kompliziert zu verstehen, so dass man sie als normaler Bürger kaum nachvollziehen könne“.

Beteiliungsforum gefordert

Zu der Frage von Elke Dörflinger „was bräuchten die Bürger und Bürgerinnen denn“, ergab sich ein klares Bild. „Wir brauchen einen gründlichen und transparenten Dialog, eine umfassende Bürgerbeteiligung und -information, die nicht unter Zeitdruck stattfindet. Wir brauchen auf keinen Fall eine Pro-forma-Veranstaltung, wie dies in der Vergangenheit der Fall war“, lassen sich die Aussagen zum anstehenden Verfahren zusammenfassen, merkt die Fraktion an. „So wird eine zweistündige Informationsveranstaltung nicht ausreichen, um all diese Fragen zu beantworten und umfassend zu informieren“, fasste Christian Keller zusammen.

Mit Blick auf die Entwicklung anderer Rennstrecken, könne man lernen, was passiere, wenn Bürger nicht wirklich informiert seien, so ein Teilnehmer. In einem einvernehmlichen Prozess müsse Transparenz geschaffen werden.

Aus Fraktionssicht dränge sich die Notwendigkeit für ein Forum für Bürger und Bürgerinnen auf, das im kontinuierlichen Dialog mit den Investoren stattfinden sollte. Wenn die Investoren es mit der Stadt Hockenheim ernst meinten, langfristig angelegte Konflikte vermeiden und nachhaltig die Akzeptanz in der Stadt haben möchten, sollten sie sich auf diesen Dialog auf Augenhöhe einlassen.

„Am Ende geht es um Verlässlichkeit und den Aufbau von Vertrauen, was sowohl im Interesse der Bürger der Stadt liegt, als auch im Interesse der Investoren liegen muss“, damit endete die Fraktionssitzung. Die Fraktion wird Fragen und Anregungen an die Stadtverwaltung weitergeben. „Der Hockenheimring ist und bleibt eine Marke, die ihre Wertigkeit hat“, stellt Härdle abschließend fest. ed

