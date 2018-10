Ring wird zum Läufermekka

Hockenheim.Der 21. Hockenheimringlauf, der an Allerheiligen unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dieter Gummer steht und am Donnerstag, 1. November, ausgetragen wird, wirft seine Schatten voraus. Bei guter Witterung werden wieder weit über 2000 Teilnehmer auf dem badischen Formel-1-Kurs erwartet.

Der Hockenheimringlauf ist seit einigen Jahren in den Top 10 der deutschen Zehnkilometerläufe etabliert und seither der zweitgrößte Volkslauf in der Metropolregion. „Die gelaufene Zeit wird wie in den letzten Jahren wieder mit einem Chip gemessen“, heißt es in einer Presseerklärung der ASG. Los geht es um 9 Uhr mit dem Fünfkilometerlauf, der wieder besonders unter dem Breitensportmotto „Fitness für Jedermann“, steht. Es gibt hierbei keine Altersklassenwertung. Die jeweils drei ersten Frauen und Männer erhalten Pokale und Urkunden.

Die Startzulassung erfolgt ab Jahrgang 2008. Der Bambini-Lauf für Mädchen über 350 Meter folgt um 9.40 Uhr. Die Jungs starten um 9.50 Uhr über die gleiche Strecke. Der Bambini-Lauf ist kostenlos und alle Mädchen und Jungs bis Jahrgang 2011 und jünger erhalten die begehrte Finishermedaille. Die ersten drei Mädchen und Jungs bekommen jeweils Pokale und Urkunden. Um 10 Uhr fällt der Startschuss für den Schülerlauf über 1100 Meter. Die weibliche und männliche U 10 (Jahrgang 2009-2010), U 12 (Jahrgang 2007-2008) und U 14 (Jahrgang 2005-2006) starten gemeinsam. Auch hier erhalten die drei schnellsten jeder Klasse Pokale und Urkunden. Alle Schüler, die das Ziel erreichen, erhalten ebenfalls die begehrte Finishermedaille.

Dualstart sorgt für gute Zeiten

Der Hauptlauf über zehn Kilometer wird dann um 10.20 Uhr von OB-Stellvertreter Fritz Rösch gestartet, der die Teilnehmer über die etwas mehr als zwei Runden der Hochgeschwindigkeitsstrecke schickt. Dabei wird wieder der bewährte Dualstart angeboten, der frei wählbar ist und trotz des zu erwartenden Massenandrangs für gute Zeiten sorgen soll. Die Startzulassung erfolgt nur ab Jahrgang 2004. In der Schulwertung erhalten die drei teilnehmerstärksten Schulmannschaften (gemäß Voranmeldungen) je einen Pokal.

Nach dem Lauf ist für das leibliche Wohl aller Aktiven und Zuschauer seitens der ASG gesorgt. Eine gut bestückte Laufartikelmesse in den Boxen wird die Veranstaltung ebenfalls bereichern. Die Online-Anmeldung ist über die ASG-Homepage www.asgtria-hockenheim.de>Hockenheim-Lauf>Online Anmeldung möglich. Informationen zum Lauf erteilt der sportliche Leiter Pedro Leischwitz unter Telefon 06205/1 82 25 oder sind unter der E-Mail-Adresse hockenheimringlauf@asgtria-hockenheim.de erhältlich.

Meldeschluss für die Veranstaltung ist am Dienstag, 30. Oktober. „Wer sich bis Donnerstag, 25. Oktober anmeldet, bekommt seinen Vornamen auf die Startnummer gedruckt“, teilt der Verein mit. Nachmeldungen sind noch bis 30 Minuten vor dem Start am Anmeldeschalter über der Boxengasse möglich. cry

