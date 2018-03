Roboter-Experten fahren zum Europa-Finale

Anzeige

3, 2, 1 – Lego! Die fünf Jungs des Hockenheimer Teams „Saphari“ sind beim First-Lego-League-Halbfinale in Regensburg gegen 17 andere Teams aus ganz Süddeutschland angetreten. Mit zwei ersten Plätzen im Robot-Game und im Robot-Design fuhren Julien und Jimmy Wehowski, Justin Rieger, Christian Engraf und Christoffer Marschner den zweiten Platz in der Gesamtwertung ein und qualifizierten sich für das Finale Mitteleuropa in Aachen.

Die fünf zwölf- bis 15-Jährigen aus dem Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium stellen sich bereits in der vierten Saison dem weltweit ausgetragenen Wettbewerb, dessen Ziel es ist, Kinder und Jugendliche für Wissenschaft und Technik zu begeistern. Inzwischen machen mehr als 32 000 Teams aus 85 Ländern mit, allein in Mitteleuropa sind mehr als 955 Teams am Start.

Wasserpistolen optimiert

In dieser Saison steht der Wettbewerb unter dem Motto „Hydro Dynamics: Wasser – wie wir es finden, transportieren, nutzen oder es beseitigen“. „Saphari“ stellte sich die Forschungsfrage, wie sie das Spiel mit Wasserpistolen verbessern können – mehr Spaß mit weniger Wasserverbrauch?