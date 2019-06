Roboterfans gehen erfolgreich auf Torjagd

Hockenheim.Die Roboter-Tüftler „BotBrothers“, gerade zurück von ihrem großen Erfolg bei der First Lego League Weltmeisterschaft in Houston (wir berichteten), haben eine neue Leidenschaft für sich entdeckt: Roboter-Fußball. Beim Regionalwettbewerb der World-Robot-Olympiad in Rüsselsheim gaben die drei Schüler des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums, Julien und Jimmy Wehowski sowie Christoffer Marschner, ihren erfolgreichen Einstand gegen elf weitere Teams.

Die World Robot Olympiad (WRO) bringt junge Leute zwischen zehn und 19 Jahren zusammen mit dem Ziel, ihre Kreativität und ihre Fähigkeiten zur Problemlösung zu entwickeln. Die Roboter-Wettbewerbe machen Spaß und ermöglichen viele Lernerlebnisse. Roboter-Fußball ist eine von vier Spielkategorien.

Montage ohne Anleitung

Vor dem Spiel müssen die Roboter zunächst innerhalb von zwei Stunden aus Lego-Einzelteilen sowie Controller, Motoren und Sensoren von Lego Mindstorms zusammengebaut werden – ohne Anleitung.

Während der Fußballpartien agieren die Roboter autonom und orientieren sich mit Sensoren auf dem vier Quadratmeter großen, von Banden umgrenzten Spielfeld. Mit Hilfe eines Infrarotsensors erkennen sie den Plexiglas-Ball mit Hightech-Innenleben, der Infrarotsignale aussendet.

Ein Kompass-Sensor zeigt den Robotern, in welcher Richtung sich das gegnerische Tor befindet. Um einen guten Spielfluss zu gewährleisten, pfeift ein Schiedsrichter, ganz wie im wirklichen Fußball. Eine Halbzeit dauert fünf Minuten. Sobald ein Team fünf Tore geschossen hat, ist das Spiel beendet.

„Skorpione“ landen 21 Treffer

Die zwei selbst gebauten und programmierten Roboter (Stürmer und Torwart) der „BotBrothers“ agierten elegant und souverän auf dem grünen „Rasen“. In sechs Spielen erzielten die beiden „Skorpione“, so ihr Spitzname, 21 Tore und nur drei Gegentore. Am Ende unterlagen sie allerdings knapp gegen die GymSAB Robo Force, die zwar weniger Tore geschossen, aber dafür kein Spiel verloren hatten.

Mit ihrem zweiten Platz qualifizierten sich die BotBrothers für das Deutschlandfinale in Schwäbisch-Gmünd Ende Juni. Die Zeit bis dahin werden sie nutzen, um die Spielstrategie ihrer Fußball-Roboter weiter zu verbessern. Denn den zwei besten Mannschaften des Deutschlandfinales winkt die Teilnahme am Weltfinale in Ungarn im November. 2004 in Singapur gestartet, ist die World Robot Olympiad inzwischen ein globaler Wettbewerb mit über 26.000 Teams aus 65 Ländern.

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 06.06.2019