Rocholz und Werk siegen

Die offene Hockenheimer Stadtmeisterschaft hat mit zwölf Teilnehmern aus vier Vereinen begonnen. In der ersten Runde sind folgende Paarungen ausgetragen worden: Marvin Baumgärtner – Manfred Werk 0:1 und Gerold Rocholz – Hendrik Zahn (alle Schachvereinigung 1930 Hockenheim) 1:0. Die übrigen Partien werden nachgeholt.

Am Samstag und Sonntag ist der SC Viernheim 1934 Gastgeber für die Runden drei und vier der 1. Bundesliga. Viernheim ist in der aktuellen Saison der „Reisepartner“ der Hockenheimer. Da DJK Aachen seine Mannschaft zurückgezogen hat, kommt es jeweils nur zu einer Begegnung.

In der dritten Runde spielt am Samstag um 14 Uhr die SV 1930 Hockenheim gegen den SV 1920 Hofheim. Alle Partien können wie immer online unter schachbundesliga.de/liveportal verfolgt werden.

Zweite spielt in Kirchzarten

In der dritten Runde der Badischen Oberliga reist Hockenheim II am Sonntag zur Schachgemeinschaft Dreisamtal nach Kirchzarten. Spielbeginn ist um 11 Uhr. Zuschauer und Gastspieler sind bei allen Veranstaltungen willkommen.

Am heutigen Freitag beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich am gleichen Ort ab 19.30 Uhr zu einem freien Spielabend.

Die Weihnachtsfeier der Schachvereinigung 1930 findet am Samstag, 8. Dezember, um 18.30 Uhr im Restaurant „La Favola Antica“, Zähringerstraße 3, statt. Anmeldungen nimmt Günter Auer entgegen. mw

