Rockig groovend das neue Jahr begrüßen

Hockenheim.Das neue Jahr mit viel Rock und Pop zu begrüßen, ist schon eine Tradition im Kulturhaus Pumpwerk. Deshalb lädt zum Start des neuen Jahres die ZAP-Gang zu einer außergewöhnlichen Party ein. Sie verwandelt die Bühne am Samstag, 5. Januar, ab 21 Uhr, in einen brodelnden Live-Club.

Mit weit über 1000 Konzerten gehört die ZAP-Gang zu den erfolgreichsten und beliebtesten Musik-Acts in Südwestdeutschland. Bei ihren energiegeladenen Auftritten begeistert die Band das Publikum und die Presse gleichermaßen. Egal, ob 100 oder 10000 Zuschauer, in Mückenloch oder Madrid, im Seniorenheim oder in der SAP-Arena: Beste musikalische Handwerkskunst, Spontanität, Spielfreude und jede Menge Spaß lassen die Auftritte für Besucher jeden Alters zu einer Party werden.

Seit 25 Jahren „zappen“ die sechs Musiker aus Nordbaden durch alle musikalischen Stilrichtungen von Rock über Pop, Blues, Soul und Reggae bis zu Country. Metallica trifft Johny Cash, Bob Marley wagt ein Tänzchen mit Prince, und Deep Purple plaudern mit Led Zeppelin über alte Zeiten. Die Toten Hosen jammern mit Bruno Mars, während Nirvana erstmal ein Gläschen trinken mit AC/DC, Queen und den Kings of Leon trinken. Geniales Programm und fetter Sound – ein Mix, der jeden mitreißt.

Karten zum Preis von 8 Euro (6 Euro ermäßigt für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte) gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in der Stadthalle Hockenheim (Telefon 06205/2 11 90), im Kundenforum unserer Zeitung in Schwetzingen und unter der Pumpwerk-Ticket-Hotline 06205/92 26 25. Unter www.pumpwerk-hockenheim.de können Karten online bestellt werden. zg

