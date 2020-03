Rödder erläutert das Wort „konservativ“

Der Mainzer Historiker, CDU Politiker und gefragter Talkshow-Gast Prof. Dr. Andreas Rödder, habe in seinem jüngst erschienenen Buch „Konservativ 21.0: Eine Agenda für Deutschland“ sich gefragt, wie moderner Konservativismus aussehen kann und einige Fragen aus unterschiedlichen Richtungen beleuchtet und aufgezeigt. Der Begriff „konservativ“ wird gerne in einer politischen Diskussion verwendet. Mal als Gegenstück zu „liberal“, manchmal im Sinne von „verstaubt“. Was aber steckt wirklich hinter dem Begriff?

Rödder kommt am Montag, 16. März, um 19 Uhr auf Einladung von Alexander Mitsch in die DJK Gaststätte, um Inhalte aus seinem Buch vorzustellen und zu diskutieren. Interessierte sind zu der Veranstaltung willkommen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 06.03.2020