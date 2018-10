Rolf Lauer erhält Königskette

Zum Königsball der Schützen war das Clubhaus von den Helfern dem Anlass entsprechend dekoriert worden und zur Begrüßung gab es für die Gäste ein Glas Sekt. Für die musikalische Untermalung sorgte wie bereits im vergangenen Jahr die Band „The Shutters“, in der auch das Vereinsmitglied Peter Lauer als Gitarrist aktiv mitspielt. Mit einem breitgefächerten musikalischen Angebot von Schlager, Tanzmusik und Hardrock wurde die Formation jedem Anspruch gerecht.

Nach der Begrüßungsrede des Oberschützenmeisters Werner Krohmer wurde ein exzellentes Büffet mit Vorspeisenvariationen, einer reichen Auswahl an warmen Speisen und Desserts plus Kaffee und Kuchen eröffnet.

Nach einer Runde für die Tänzer unter den Schützen führte Werner Krohmer weiter durch den Abend. Geehrt wurden die Vereinsmeister. Die jeweils ersten Plätze belegten Peter Engelhardt, Luftpistole Auflage, Thorsten Kraft, Luftpistole Freihand, Manfred Jourdan, Sportpistole Freihand, Peter Engelhardt, Sportpistole Auflage, Emil Grimm, Ordonnanzgewehr, Manfred Jourdan, Großkaliber, Kurzwaffe, Stefan Spitzer, Fallscheiben, Schrot und Jochen Oehler, Flintenschießen, Slug.

Für die Landesmeisterschaften hatten sich Peter Engelhardt, Manfred Jourdan und Manfred Karl qualifiziert, die in der Mannschaftswertung den 2. Platz in der Disziplin 25 Meter Pistole Auflage erreichten. In der gleichen Besetzung belegten diese Schützen in einem starken Teilnehmerfeld bei den deutschen Meisterschaften den hervorragenden 10. Platz.

Der Höhepunkt des Abends war jedoch wie immer die Inthronisation des neuen Schützenkönigs und seiner zwei Ritter. Geschossen wird um diese Ehre mit dem Luftgewehr über eine Distanz von zehn Metern auf Glücksscheiben. Zweiter Ritter wurde Manfred Hoffman, danach musste Werner Krohmer das Mikrofon aus der Hand geben. Es gehört sich eben nicht, dass sich der erste Ritter selbst kürt.

Badnerlied für neuen Regenten

Nach seiner Ernennung durfte er das Mikro wieder übernehmen und den neuen Schützenkönig, Rolf Lauer, proklamieren, der die Königskette und damit die Regentschaft für ein Jahr von seinem Vorgänger, Peter Engelhardt, übernahm. Der neue König und seine beiden Ritter wurden traditionell mit dem Badnerlied in ihr Amt eingeführt. Mit Tanz und guter Laune klang der Abend aus. Nach dem letzten Song, „Bye bye Johnny“ von Chuck Berry wurden die Gäste verabschiedet.

