Ein knuffiger gelber ADAC-Straßenwachtkäfer aus dem Jahr 1969, ein edler Mercedes-Benz-Flügeltürer und eine „große Isetta“ von BMW: Die 24. ADAC Heidelberg Historic ist eine Oldtimer-Veranstaltung für Genießer und Kenner. 185 Oldtimer sind Mitte Juli in der Region unterwegs. Der älteste ist ein Bentley aus dem Jahr 1923.

Am Freitag, 13. Juli, zwischen 9.25 Uhr und 13.10 Uhr, kommen sie nach Hockenheim. Sie rollen, von Walldorf kommend, durch die Continental-Straße und fahren auf dem Ostkurs des Hockenheimringes eine Wertungsprüfung. Danach geht es weiter über den Nordring und die B 39 in Richtung Schwetzingen. Zuschauer sind an der Strecke willkommen.

Edle Schmuckstücke bewundern

Die traditionsreiche Oldtimer-Veranstaltung des ADAC Nordbaden beginnt am Donnerstag, 12. Juli, von 17 bis 22 Uhr, am TÜV Süd Service Center Sinsheim. Oldtimer-Fans können die edlen Schmuckstücke dort bei der technischen Abnahme genau unter die Lupe nehmen und den Abend bei Benzingesprächen mit Bewirtung verbringen.