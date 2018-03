Anzeige

Hockenheim.Die klirrende Kälte der vergangenen Tage war eine Ausnahmeerscheinung in diesem Winter, die nun überstanden ist, wenn die Meteorologen Recht behalten. Die meiste Zeit war die kalte Jahreszeit vor allem eine nasse und trübe. Doch gab es auch mal einen Tag mit kräftigem Schneetreiben, an dem unser Leser Hubert Scheurigdieses Foto in Hockenheim aufgenommen hat.

„Der Rosenstrauch – obwohl verblüht – ,erblühte‘ an diesem Tag nochmals in voller Schönheit“, beschreibt Hubert Scheurig das Motiv. Bleibt nur zu hoffen, dass die Minustemperaturen den Rosen und anderen Blumen, die demnächst ohne Schneezutun erblühen sollen, nicht geschadet hat. Denn gegen eine richtige bunte Blütenpracht will die kurzfristige weiße wohl niemand mehr tauschen. Bild: Scheurig