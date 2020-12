Rotary macht Hockenheimer Stadthalle zu Testzentrum

Hockenheim.Wie feiern wir Weihnachten in den Zeiten der Pandemie? Wie schützen wir unsere schwächeren Familienmitglieder? Wie begegnen wir der wachsenden Unsicherheit, die das schönste Fest des Jahres nun begleitet? Da viele sich diese Fragen stellen und gerade in den Weihnachtstagen einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus entschieden entgegengetreten werden muss, stellt der Rotary-Club Hockenheim eine besondere Aktion auf die Beine: einen Schnelltest auf das Vorliegen von Covid-19.

„Es soll eine Art Weihnachtsgeschenk für Hockenheim sein“, so umschreibt die aktuelle Rotary-Präsidentin, Manuela Offenloch, ihre Idee, die sie mit ihrem Club in kürzester Zeit umgesetzt hat: Am Mittwoch, 23. Dezember, wird der Club zwischen 15 und 20 Uhr in der Stadthalle 500 Menschen dem Schnelltest unterziehen.

Für entspanntere Familientreffen

„Es wird die Zusammenkunft der Familien im Rahmen der derzeitigen Beschränkungen zusätzlich entspannen, wenn man weiß, man trägt das Virus nicht zu Oma oder Opa oder einem sonst besonders gefährdeten Familienmitglied“, sagt die Präsidentin. Sie hat mit den Clubmitgliedern ein System entwickelt, in dem es weder zu gefährlichen Menschenansammlungen noch zu sonstigen Verstößen gegen die landesweiten Schutzmaßnahmen kommen soll, heißt es in einer Pressemitteilung des Rotary-Clubs. Die Interessierten melden sich auf der Homepage www.aktion-rotary-hockenheim.de für einen genauen Testzeitpunkt am 23. Dezember an.

Nach Angabe einer E-Mail-Adresse schicken die Rotarier eine Erklärung zur Testung und zum Datenschutz, die ausgedruckt, ausgefüllt und unterschrieben zum Testzeitpunkt mitgebracht und gemeinsam mit dem Personalausweis am Eingang der Stadthalle vorgezeigt werden muss. Ordner des Rotary Clubs werden auf einen gefahrlosen und ordnungsgemäßen Ablauf achten.

Gebührenanteil fließt in Projekte

Die Teilnahme an der Testaktion kostet 20 Euro, die ebenfalls beim Eintritt in die Stadthalle in bar entrichtet werden müssen. Hiervon entfallen 10 Euro auf die Kosten für den Schnelltest, die andere Hälfte geht als Spende an den Rotary Club und wird für die zahlreichen Projekte des Clubs verwendet, etwa für die Durchführung therapeutischer Reitstunden für Kinder mit Behinderung in Neulußheim.

Bei dieser Aktion beweise sich nicht nur der Ideenreichtum, sondern einmal mehr auch die besondere Mitgliederqualität des seit 15 Jahren in Hockenheim tätigen Service-Clubs, heißt es in der Mitteilung weiter. Er hat in seinen Reihen neben der Präsidentin und Altenpflegespezialistin Offenloch mehrere Mediziner, die für die ordnungsgemäße Durchführung der Testungen sorgen werden.

In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises und dem Ordnungsamt der Stadt Hockenheim, die das vom Club erstellte Hygienekonzept jeweils geprüft und genehmigt haben, wird es in der gut belüfteten Stadthalle mindestens vier Teststraßen geben, in denen nacheinander und mit dem erforderlichen Abstand die für den Test notwendigen Abstriche genommen werden.

Dabei wird jede zu testende Person nur ungefähr fünf Minuten in der Stadthalle zubringen müssen. Das garantiert das vom Club entwickelte System der gestaffelten zeitlichen Abwicklung der Tests. Deren Auswertung dauert etwa 20 Minuten. Zeigt der Test ein positives Ergebnis, kontaktiert ein Mitglied des Corona-Testteams den Betroffenen telefonisch.

Dieser soll sich dann gemäß der Vorgaben des Gesundheitsamts noch am selben Abend ab 20 Uhr zur Abnahme eines PCR-Tests in der HNO-Facharztpraxis von Dr. Martin Lindenberger in der Heidelberger Straße 19 in Hockenheim einfinden.

Ein positives Ergebnis des Schnelltests muss durch den sicheren PCR-Test, mit dem direkt der Erreger SARS-CoV-2 nachgewiesen werden kann, bestätigt und an das Gesundheitsamt gemeldet werden. Das mit der Auswertung dieser Tests beauftragte Labor wird schnellstmöglich mitteilen, ob der Betroffene tatsächlich das Virus trägt.

Hygieneregeln dennoch beachten

Für alle anderen solle der negative Schnelltest Beruhigung für die Feiertage bringen. Zum Verzicht auf die üblichen Hygienemaßnahmen (Abstand, Händedesinfektion und Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung) bestehe aber auch in diesem Fall kein Anlass: Der Club weist auf seiner Homepage darauf hin, dass der negative Schnelltest auch nach Angaben des Herstellers zwar eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, aber keine hundertprozentige Sicherheit dafür bietet, nicht an Covid-19 erkrankt zu sein.

Den Oberbürgermeister von Hockenheim, Marcus Zeitler, hat das Konzept des Rotary-Clubs überzeugt: Er hat nicht nur die Schirmherrschaft für die Aktion übernommen, sondern wird auch einer der ersten sein, die sich am 23. Dezember in der Stadthalle testen lassen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 11.12.2020