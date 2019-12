Rothaariger Held will Herrn Taschenbier überraschen

Der kleine, blaue, schweinsnasige Held erobert die Kinderherzen im Flug und lässt passend zur Weihnachtszeit die Kinderaugen leuchten – es werden Wünsche wahr. Am Dienstag, 10. Dezember, 15 Uhr, erfüllt sich der Wunsch aller großen und kleinen Fans von „Das Sams“, dieses einmal live auf der Bühne erleben zu dürfen.

Theater auf Tour gastiert mit dem Weihnachtstheaterstück „Das Sams feiert Weihnachten“ von Paul Maar, mit toller Musik von Rainer Bielfeldt, allerhand bekannten und beliebten Weihnachts- und Winterliedern und unter der Regie von Marco Böß in der Stadthalle,wie es in der Ankündigung heißt.

Es ist Weihnachtszeit und das Sams staunt: Was sind das nur für Flügelwesen, die angeblich im Himmel wohnen? Und warum stellt man sich Bäume ins Wohnzimmer? Herr Taschenbier wünscht sich ein Weihnachtsfest wie in seiner Kindheit, mit Plätzchen, Adventskranz und vor allem: vielen Gästen. Doch leider hat er außer dem Sams und Herrn Mon keine Freunde. Und Frau Rotkohl hasst Weihnachten. Das Sams möchte ihm so gerne helfen. Da hat es eine Idee und es gibt zum Fest eine richtig schöne samsige Überraschung.

Turbulent, charmant, mit allem, was das Herz begehrt: Das Weihnachtstheater mit dem Sams für alle Fans und exklusiv bei Theater auf Tour auf Tournee. Zum Mitmachen, Mitklatschen und Mitsingen, so in der Ankündigung.

Karten für das Weihnachtstheater gibt es für 15 bis 19 Euro für Kinder sowie für 17 bis 21 Euro für Erwachsene im Kartenvorverkauf der Stadthalle, Telefon 06205/2 11 90, per E-Mail: kartenvorverkauf@stadthalle-hockenheim.de, im Internet unter www.stadthalle-hockenheim.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Tageskasse. lj

