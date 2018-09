Rück- und Ausblick zum Stadtjubiläum

Wie alt ist Hockenheim wirklich? Diese Frage wird eins der beiden Themen beim ökumenischen Seniorennachmittag am Dienstag, 25. September, 14.30 Uhr, in der Hockenheimer Sparkassenfiliale sein. Alfred Rupp vom Verein für Heimatgeschichte wird über die Frühgeschichte Hockenheims einen Bildvortrag halten. Was passierte damals im Kloster Lorsch, wie kam es zu der Gründung Hockenheims? Dies wird sicherlich spannend sein und ist ein idealer Einstieg in das kommende Jubiläumsjahr zur 1250-Jahrfeier der Stadt Hockenheim.

Und hierum geht es im zweiten Teil der Veranstaltung. Tobias Nolting, der Geschäftsführer vom Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) wird einen Überblick darüber geben, was im nächsten Jahr alles zu den Jubiläumsfeierlichkeiten geplant ist.

So erhalten die Gäste einen Rückblick sowie noch einen Ausblick rund um das Stadtjubiläum. Hierzu sind die Senioren bei Kaffee und Kuchen in die Sparkasse in der Unteren Hauptstraße 2 eingeladen. Ein Fahrstuhl ist vorhanden. zg

