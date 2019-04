Rückbesinnung aufs Ehrenamt gefordert

Mit einem Plädoyer für das Ehrenamt eröffnete Vorsitzender Rudi Mergenthaler die Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins in der Zehntscheune. In vielen Bereichen der Gesellschaft, sei es Verein, Schule, Kirche oder Gemeinde, seien ehrenamtliche Helfer gefragt, doch in den vergangenen Jahr nehme die Zahl derer, die sich in die Gemeinschaft einbringen wollen, stetig ab.

Mergenthaler wünscht sich wieder ein Umdenken in der Gesellschaft, die sich trotz gestiegener beruflicher Verpflichtungen und Erwartungen doch Zeit dafür nehmen sollte. Bezogen auf den Obst- und Gartenbauverein fragte er: „Ist es nicht jedes Jahr aufs Neue ein Erlebnis, wenn der Garten oder die Natur ins Freie lockten, wo in Ruhe entspannt und der Hektik des Alltags entflohen werden kann?“

Die Mitgliederzahlen seien im vergangenen Jahr durch Todesfälle stärker zurückgegangen als Neumitglieder dazukamen. Angesichts des Rückgangs stimmte die Versammlung einer Erhöhung des Mitgliedsbeitrags zu. Der neue Beitrag liegt für Einzelmitglieder bei 10 Euro pro Jahr und der Familienbeitrag 15 Euro pro Jahr.

Positiver Finanzbericht

Der Kassenbericht von Rechner Karl-Ludwig Fitterling war positiv ebenso wie die Kassenprüfung durch Andrea Bundschuh und Kurt Weiss, die die Entlastung des Vorstands beantragten. Großen Raum nahmen die Ehrungen für bis zu 50- jährige Mitgliedschaft ein, wofür es Urkunden und Blumenpräsente gab. Ein großes Programm mit Schnittkursen, Vorträgen, Ausflug und Gartenfest hat der OGV geplant.

Mit dem Vortrag von Robert Koch von der Lehr- und Versuchsanlage in Heidelberg über Bepflanzung und Pflege von Hochbeeten endete die Versammlung. ska

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 24.04.2019