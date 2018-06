Anzeige

Hockenheim.Die Mitglieder der Gymnastikgruppe des RSV 91 hatten bei den jüngsten Trainingsabenden stark unter der Hitze zu leiden. So entschloss man sich, dem Dampf der Sporthalle zu entfliehen und nach draußen auszuweichen. Dabei erwischten die Sportler ironischerweise den kühlsten Abend der vergangenen Wochen.

Dennoch radelten sie eine ausgedehnte Runde durch den Hardtwald, bevor sie mit leicht erhöhtem Puls am Garten von Inka und Klaus Langlotz eintrafen, wo sie eine vorgezogene Führung durch die Anlage erhielten, die auch beim Tag der offenen Gärten vorgestellt wurde. Neben der Blütenpracht beeindruckte die künstlerische Gestaltung des Gartens, die ein wenig Urlaubsstimmung an der See aufkommen lässt.

Lang nach Einbruch der Dunkelheit rollten die Radler in Einzelgruppen vorschriftsmäßig beleuchtet nach Hause. Der gelungene Abend, stärkte den Zusammenhalt der Gruppe und lässt sie die nächsten, vermutlich wieder heißen Trainingsabende locker angehen. zg