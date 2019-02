Rücklage schwindet

Die Zahlen des Haushaltsplans sprechen eine deutliche Sprache, doch noch auffälliger werden die großen Aufgaben, die vor der Stadt liegen, beim Blick auf die mittelfristige Finanzplanung, auf den Zeitraum bis Ende 2022. Diesen hatte Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg bei der Einbringung des Haushalts im Blick.

Beim Blick auf den Finanzplan werden die Dimensionen der Aufgaben deutlich, vor denen die Stadt in den kommenden Jahren steht. So beziffert Jakob-Lichtenberg die in diesem Zeitraum anfallenden Investitionen auf rund 48,5 Millionen Euro. Fast zwölf Millionen Euro werden in die Schulen investiert, weitere 8,5 Millionen Euro fließen in den Ausbau der Kindergärten.

Löwenanteil für die Schulen

Auf die Hartmann-Baumannschule entfallen, verteilt auf drei Jahre, insgesamt gut sechs Millionen Euro, die Investitionen in die Schule am Kraichbach addieren sich auf 4,3 Millionen Euro. Bei den Kindergärten entfallen auf den Park-Kindergarten drei Millionen Euro, auf die Kinderkrippe 1,4 Millionen Euro und für den zu bauenden Kindergarten an der Albert-Einstein-Straße sind drei Millionen Euro veranschlagt.

Natürlich müssen die Investitionen erwirtschaftet werden und so freut sich der Bürgermeister, dass im Planungszeitraum die wichtigsten Einnahmeposten im Verwaltungshaushalt, Gewerbesteuer und Anteil an der Einkommenssteuer, weiterhin ansteigen. Alles in allem, so Thomas Jakob-Lichtenberg, wird der kommunale Sparstrumpf bis Ende 2022 fast aufgebraucht, erst ab 2022 werden ihr wieder Mittel zugeführt. Im Gegenzug bleibt die Höhe der Verschuldung bis 2020 konstant. aw

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 28.02.2019