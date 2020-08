„Rückstände aufgearbeitet“

Ein Jahr ist es her, dass Hockenheim in zwei Wahlen über die Stadtpolitik entschieden hat. Im September hat der neue Oberbürgermeister mit einem neuen Gemeinderat die Arbeit aufgenommen. Damals konnte noch keiner ahnen, was ein halbes Jahr später auf Hockenheim und die ganze Welt zukommen würde, heißt es in einer Pressemitteilung der FDP.

Corona habe die Stadtpolitik verändert und – noch schlimmer – den kommunalen Haushalt in Bedrängnis gebracht. Die Liberalen würden aus der Lage auch positive Aspekte aufzeigen und die schwierigen Zeiten als Chance sehen. Erfreulich sei, dass die Verwaltung nach der Umstrukturierung und der Aufstockung des Personals effektiver und bürgernah arbeite. „Nach unserer Ansicht sind die Abläufe schneller und optimaler geworden. Rückstände, insbesondere im Bauamt, sind aufgearbeitet worden“, meint Stadtrat Frank Köcher-Hohn. Auch die Angebote zur Kinderbetreuung werden in Hockenheim ausgebaut. Erfreulich sei hierbei, dass der Gemeinderat einstimmig einen Waldkindergarten beschlossen habe – ein neues Konzept, das hoffentlich gut angenommen werde.

Eine weitere positive Entwicklung sei die Aufarbeitung der hiesigen Schullandschaft. Der Gemeinderat wolle in den kommenden Jahren rund 25 Millionen in die Schulen investieren. „Mit Beginn des Schuljahres wird ein großer Teil der Schüler in der neuen Containerschule unterrichtet. Diese haben wir uns gemeinsam mit dem Gemeinderat und der Verwaltung angeschaut und waren begeistert von der Qualität. Für die Kinder ist es jetzt schon eine Verbesserung im Gegensatz zu den alten Schulgebäuden“, sagt Stadtrat Helmut Kief.

Die Digitalisierung der Schulen sei ein wichtiges Thema der Liberalen. Hier müsse noch viel getan und umgesetzt werden. Schulen und Verwaltung arbeiteten daran, die Liberalen fordern aber mehr Tempo in der Gestaltung und Umsetzung. „Es reicht nicht aus, wenn Schulen ans Internet angeschlossen und Geräte bereitgestellt werden. Wir müssen auch in die Weiterbildung des Schulpersonals, in Lernsoftware und IT- Administratoren investieren. Hier sind Bund und Land in der Verantwortung um die Gelder bereitzustellen“, erläutert Köcher-Hohn.

Karlsruher Straße wird diskutiert

Mit dem Beschluss des Parkraumkonzeptes und über den Entwurf und Information der Öffentlichkeitsbeteiligung seien zwei Entscheidungen für die Stadtentwicklung getroffen worden – wichtige Entscheidungen, die auch die Innenstadt betreffen. Die Karlsruher Straße sei weiterhin das „Sorgenkind“ in Hockenheim. Wie man damit umgeht, werde auch bei den Liberalen kontrovers diskutiert. „Es gibt Befürworter, die in der Karlsruher Straße eine Fußgängerzone sehen und es gibt Befürworter, die eine Fahrradstraße bevorzugen. Diskutiert wird auch über eine Teilschließung der Straße. Alle sind sich einig, dass hier etwas passieren muss“, teilt der Vorsitzende Aaron Wagner mit.

Überrascht, jedoch nicht verwundert, habe die FDP vernommen, dass die Wohnungsbaugesellschaft Flüwo das Pflegezentrum Offenloch erwerbe. „Mir war klar, dass so etwas passiert. Für die Wohnungsbaugesellschaft ist es ein lukratives Angebot, 31 Wohnungen zu vermieten. Wenn es weniger Wohnungen gewesen wären, hätte es sich wahrscheinlich nicht rentiert. Die vielen Wohnungen hatte ich bereits in meiner Stellungnahme kritisiert. Dadurch ist das Gebäude noch größer geworden. Ein Schelm, der Böses dabei denkt“, meint Köcher-Hohn.

Ab September werde die Liberale Runde wieder jeden Monat angeboten. Interessierte Bürger sind dazu willkommen. Die Treffen finden weiterhin unter Corona-Bedingungen statt und es wird darum gebeten, die Hygienemaßnahmen einzuhalten und eine Mund-Nase-Maske zu tragen. zg

