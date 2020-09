Rücktritt schafft Ruhe

Der angekündigte Rücktritt von Matthias Filbert als Vorsitzender des FV 08 gebe den Mitgliedern die Möglichkeit, über die künftige Richtung im Verein zu entscheiden und wieder Ruhe einkehren zu lassen. Das teilen Hans Haas, Walter Lösch, Michael Maier, Doris Mastrolonardo, Kurt Neuberger, Dieter Peekel, Jürgen Kammer, Jürgen Schubert und Markus Zickermann in ihrer Funktion als Mitglieder des erweiterten Vorstands des Vereins in einem Schreiben mit.

Die Aussagen Filberts zu seinem Rücktritt bei der Hauptversammlung am 21. Oktober (wir berichteten am Mittwoch) wollen die Vorstandsmitglieder so nicht stehen lassen. Dass Filbert sich als Opfer darstelle und verbal austeile, sei das, was sie am Vorsitzenden kritisiert hätten.

Zahlreiche Vorstandsmitglieder seien aus persönlichen Differenzen mit Filbert zurückgetreten. Seit Anfang des Jahres habe er mit einem geschäftsführenden Vorstand, der aus drei Personen besteht, in dem er mit seiner Frau über eine Zweidrittelmehrheit verfügt, einfach weitergemacht, statt eine längst überfällige Mitgliederversammlung einzuberufen. Das sei erst erfolgt, nachdem ihm per Rechtsanwalt-Schreiben eine Unterschriftenliste von 54 Mitgliedern zugestellt wurde.

„Bündnis FV 08“ will gestalten

Differenzen mit dem Stammtisch habe er nicht klären können, ohne dass es zu zahlreichen Leserbriefen kam und der Stammtisch seine finanzielle und persönliche Unterstützung für den Verein einstellte. Dem „Bündnis FV 08“ hätten sich Jugendtrainer, aktuelle und ehemalige Vorstandsmitglieder, Eltern und Mitglieder angeschlossen, die helfen wollen, den Verein zu gestalten. mm

