Ruhig Brauner

Ein paar Schulwochen weiter ist man auf der anderen Rheinseite – und nun sollte vielleicht nicht gesagt werden, dass sie dort per se klüger sind, aber sie haben schon ein wenig mehr Erfahrung gesammelt. Denn es könnte sein, dass der Nachwuchs nach der langen Zeit im Homeschooling seine Anlaufprobleme zurück im Präsenzunterricht besitzt. Corona-Ferien sind der Struktur der täglichen Wissensvermehrung (oder so ähnlich) gewichen.

Es hat sich jedenfalls jenseits des Flusses so etwas wie eine Solidargemeinschaft gebildet, da Söhne und Töchter mit Noten heimkehren, die einem mal die Brust vor Stolz schwellen lassen und dann aber schon wieder Angst und Schrecken verbreiten.

Der Filius, der in Musik eine eins plus – oder eins mit Sternchen – mit nach Hause bringt, schafft es, mit einer glatten sechs in Mathematik unter die Augen seiner Erzeuger zu treten. Wenigstens umgekehrt wäre es freilich den meisten lieber gewesen. Von solchen Eskapaden hört man vermehrt. Selbst als gute Schüler bekannte Mädchen und Jungen neigen viel mehr als sonst zu extremeren Ausschlägen, wenn es um die Zensuren geht.

Deshalb könnte eine mögliche Quintessenz sein, dass die eine oder andere Abweichung vom schulisch Gewohnten der vorsichtigen Rückkehr zur gewohnten Schule geschuldet ist. Wie wären wir mit dem Stop und Go in einem Corona-Schuljahr fertig geworden? Also, lieber zunächst mal Ruhe bewahren. Zumal eine sechs zu Schuljahresbeginn wesentlich besser ist als eine zum Schuljahresende.

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 24.09.2020