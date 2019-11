Runzliges Kraftpaket

Hallo Kinder! Braun, klein und runzlig sieht sie aus, aber hinter der unscheinbar braunen Schale verbirgt sich ein echter Alleskönner – die Walnuss. Die Nüsse sind reich an Omega-3-Fettsäuren, gesunde Fette also. Die sind gut für unser Herz. Außerdem steckt eine ordentliche Portion Vitamin B6 in der Nuss. Das hilft uns dabei, dass wir uns besser konzentrieren können, nicht mehr so müde oder nervös sind. Das kann man sich durch die Form der Nuss ganz gut merken: Sie sieht aus wie ein kleines Gehirn und genau dafür ist sie gut. Durch ihren hohen Anteil an Zink stärken die Nüsse außerdem unser Immunsystem, was dazu beiträgt, dass wir nicht so oft krank werden. Soweit so gut. Aber wusstet ihr, dass auch die Blätter des Walnussbaums gesund sind? Zum Beispiel kann man Tee aus ihnen machen. Der soll dazu beitragen, dass man beispielsweise weniger schwitzt. Aber auch bei Hautkrankheiten soll er helfen. Sogar für die Schönheit birgt er ein Geheimnis: Für braune Haare kann man ihn als Spülung benutzen. Dann werden die Haare besonders kräftig und glänzen. So oder so: Ich finde, die kleinen Kraftpakete schmecken einfach gut.

