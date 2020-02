„Sabine“ wirft Sportlern Bäume zwischen die Beine

Bei frühlingshaften Temperaturen war der 13. Königstuhllauf der Ausdauersportgemeinschaft vom Motodrom zum Königstuhl erneut ein voller Erfolg. Die Strecke über 25 Kilometer und 570 Höhenmeter zum Heidelberger Hausberg bewältigten bei schönstem Wetter insgesamt 65 Läufer aller Leistungsklassen, teilt die ASG Tria mit.

Zur 13. Auflage begrüßte ASG-Vorsitzender Oskar Stephan neben den 25 erfahrenen ASG-Läufern auch elf Gastläufer des Marathon-Teams Ketsch sowie weitere Gastläufer, die teilweise zum ersten Mal dabei waren. Trotz des Sturmtiefs „Sabine“ der vorangegangenen Tage schickte Organisator Klaus Auer die Läuferschar frohen Mutes auf die Strecke. „Auf dem Weg zur ersten Verpflegungsstelle in Nußloch mussten die Läufer einige querliegende Bäume überwinden, was aber der guten Laune keinen Abbruch tat“, freute sich Klaus Auer über die bestens aufgelegte Truppe.

Obwohl die Teilstrecke dadurch schwieriger zu laufen war, erreichte die erste Gruppe schneller als gedacht die erste Verpflegungsstelle. Am Feuerwehrhaus hatten die ASG-Helferinnen Petra Auer, Andrea Krauß und sogar Busfahrer Klaus Jahnke das Buffet mit warmem Tee, Bouillon, Erfrischungsgetränken, frischem Obst und Laugengebäck bereits aufgebaut.

13 Kilometer lang nur aufwärts

Nachdem die ersten verbrauchten Kalorien ausgeglichen waren, ging es an die erste und gleichzeitig steilste Steigung am Ortsrand von Nußloch und im angrenzenden Wald– gleich 13 Kilometer den Berg hinauf. Hier konnten nur noch die Besttrainierten ohne Gehpausen den Berg hinauflaufen. Auf dem Weg nach Lingental wurde der Wind auf dem freien Feld stärker. An der Straße beim Lingentaler Hof hatte Vereinsmitglied Heiko Scheibel spontan eine zusätzliche Getränkestelle eingerichtet, die bei den frühlingshaften Temperaturen gerne angenommen wurde, so dass die Läuferschar gut hydriert die letzten steilen Steigungen angehen konnte.

Auf dem Parkplatz am Gipfel des Königstuhls in 567,8 Meter Höhe erwarteten die Läuferschar selbst gebackener Kuchen, heiße und kalte Getränken. Die Pellkartoffeln mit Salz waren bei den Läufern besonderer beliebt, glichen sie doch den Mineralienspiegel wieder aus. Zurück ging es mit dem Reisebus. Alle waren sich einig, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein. Das Lob der Teilnehmer über die perfekte Organisation war einhellig. cry

