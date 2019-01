Sagenhafter Blick auf die unberührte Natur

Der Reisejournalist und Fotograf Olaf Krüger will seine Zuschauer in der Stadthalle am Dienstag, 29. Januar, mit auf eine Reise ins sagenumwobene Island nehmen. Die Live-Reportage beginnt um 20 Uhr. Aufnahmen der Urlandschaften Islands mit kraftvollen Bildern und einem sorgfältig ausgewählten Soundtrack aus isländischer Musik sollen die Insel im hohen Norden erlebbar machen. Im Interview mit unserer Zeitung spricht Krüger über seine Reisen nach Island und prägende Erlebnisse unterwegs.

Herr Krüger, seit 2004 reisen Sie immer wieder nach Island. Was fasziniert Sie so sehr an der Insel im hohen Norden?

Olaf Krüger: Island ist eine ganz besondere Insel, die in so vieler Hinsicht einzigartig ist. Geologisch unterscheidet sie sich von Skandinavien vor allem durch den allgegenwärtigen, aktiven Vulkanismus. Hier sieht man, wie Kontinente auseinanderdriften, und mit ein bisschen Glück kann man sogar live verfolgen, wie neues Land entsteht. Der neueste Vulkanausbruch bei Holuhraun ist Thema im Vortrag, genau wie auch die weiten Wüstenlandschaften des Hochlandes, geformt von Feuer und Eis. Dazu birgt die Insel auf engstem Raum eine solche Fülle von Landschaftsformen, die einen sprachlos werden lässt. Gewaltige Wasserfälle, bizarre Gletscher, dramatische Küstenlandschaften, saftig-grüne Hügel, moosbewachsene Lavafelder oder herbstlich bunte Tundra, über der Nordlichter tanzen – wo sonst kann man das in Europa in dieser Kombination erleben?

Das Wetter in Island ist oft kühl und windig. Sind Sie ein unerschrockener Naturbursche, der die Herausforderung sucht, oder nehmen Sie das Klima auf der Suche nach dem perfekten Motiv nur in Kauf?

Krüger: Regen und Wind sind in Island fast normaler als Sonnenschein. Während einer dreiwöchigen Reise erlebte ich bloß einmal einen regenfreien Tag – das war natürlich sehr frustrierend. Regenjacke, Mütze und warme Kleidung waren selbst im Hochsommer mein ständiger Begleiter. Aber dies muss man wissen und akzeptieren, wenn man nach Island reist. Zum Glück gibt es ja immer die Zeiten zwischen den Regenschauern! Das Wetter ändert sich ständig, manchmal erlebt man alle Jahreszeiten an einem Tag. Für Fotografen kann gerade das sehr interessant und lohnend sein. Ob Sie es glauben oder nicht: Meist genieße ich das wechselhafte, unberechenbare Wetter! Außerdem wird einem klar, dass nicht der Mensch, sondern die Elemente das letzte Wort haben. Wenn der Sturm am Zelt rüttelt und man nicht weiß, wie lange es noch steht, ist das absolut eindrücklich ...

Die isländische Sprache gilt als besonders Komplex. Sprechen Sie sie?

Krüger: Leider nein, abgesehen von ein paar Sätzen und Begriffen wie „Skítaveur“, also auf gut Deutsch Scheißwetter! Aber ich kann meinem Publikum immerhin die richtige Aussprache versprechen. Dazu habe ich bei Kerstin Langenberger Unterricht genommen, einer deutschen Fotografin, die sieben Jahre in Island gelebt hat und die ich im Vortrag auch vorstelle.

Ihr Vortrag trägt den Titel „Sagenhaftes Island“. Wird es also in der Stadthalle auch Geschichten zu hören geben? Haben Sie dabei einen Favoriten?

Krüger: Dieser Tage erscheint mein neuer Bildband „Sagenhaftes Island“ (Frederking & Thaler). Da geht es tatsächlich um die alten Geschichten, vornehmlich die Sagas. Zusammen mit dem Autor, dem Skandinavisten Karl-Ludwig Wetzig, habe ich versucht, Saga-Schauplätze ausfindig zu machen und in dramatischem Licht zu fotografieren. Ein aufwendiges Projekt, an dem wir vier Jahre gearbeitet haben. Im Vortrag kann ich aus Zeitgründen leider nur am Rande auf das berühmte Landnahmebuch, die Snorra-Edda und die Sagas eingehen. Eine meine absoluten Lieblingssagas ist die von Grettir dem Starken. Große Literatur, unterhaltsam, skurril und natürlich auch ein bisschen blutrünstig!

Der Glaube an Elfen und Trolle ist bei den Isländern – zumindest weiter als in Deutschland – verbreitet. Haben Sie schon mal welche gesehen?

Krüger: Leider nein! Aber wer die isländische Landschaft kennt und im Hochland durch bizarr gezackte Lavafelder gewandert ist, der wird es halten wie viele Isländer und nichts kategorisch ausschließen – auch Elfen und Trolle nicht.

Bei der Vorstellung sind beeindruckende Landschaftsaufnahmen zu sehen. Haben Sie bei der großen Auswahl einen Lieblingsort auf der Insel?

Krüger: Nie werde ich die Euphorie vergessen, die mich bei meinem ersten Islandbesuch überkam, als ich mich am Felsentor von Dyrholaey an einem schier endlosen Sonnenuntergang berauschte. Das ist jetzt 15 Jahre her und doch denke ich immer wieder an diesen unglaublichen Abend am südlichsten Punkt der Insel zurück. Aber es gibt so viele fantastische Plätze auf Island. Großartig ist zum Beispiel auch das Naturparadies Hornstrandir in den Westfjorden, das nur knapp unterhalb des Polarkreises liegt.

Wie gut spielen Sie Wasserschlauchfußball? (Und wie funktioniert das überhaupt?)

Krüger: Ohne zu viel vorwegzunehmen: Die entscheidende Rolle hat der Torhüter, denn er darf mit Hilfe eines Feuerwehrschlauchs und maximalem Wasserdruck dem Gegner den Ball entwenden. „Brunaslöngubolti“, so die isländische Bezeichnung für Wasserschlauchfussball ist nichts für zarte Gemüter, macht aber einen Heidenspaß!

Für ihre Reportage kletterten Sie auch in die Eishöhlen unter Europas größtem Gletscher. Wie macht sich der Klimawandel in Island bemerkbar?

Krüger: Leider ja. Der Klimawandel ist in Island und im ganzen hohen Norden viel präsenter als bei uns. Die Gletscher ziehen sich mit bis zu 300 Meter pro Jahr zurück. Wenn das so weitergeht, wird in 150 Jahren vom Vatnajökull, Europas mächtigstem Gletscher, kaum noch etwas übrig sein. Unvorstellbar. Die Papageitaucher, nun wahrlich Sympathieträger nicht nur in Island, stehen inzwischen auf der Liste der bedrohten Vogelarten, denn der Klimawandel führt natürlich auch zur Erwärmung des Meeres und das hat zur Folge, dass die Hauptnahrungsquelle der Papageitaucher, der Sandaal, in kühlere Gewässer abwandert. Vor allem die Papageitaucher-Küken sterben zu Zehntausenden in ihren Nestern. Auch der Massentourismus ist ein großer Faktor: Über 2,5 Millionen Besucher kommen Jahr für Jahr nach Island. Auf dem internationalen Flughafen Keflavík landen die Maschinen mittlerweile im Fünfminutenrhythmus ...

Ursprüngliche Natur oder neumodisches Ziel von Massentourismus – wie geht es der Insel, und was sollte man beachten, wenn man sie bereisen möchte?

Krüger: Island gehört mittlerweile wieder zu den teuersten Ländern der Welt und viele Bewohner freuen sich über den boomenden Tourismus und die sprudelnden Einnahmen. Der Ansturm führt aber dazu, dass die Naturschönheiten immer stärker in Mitleidenschaft gezogen werden. Erosion ist zum Beispiel ein großes Problem oder auch die Tatsache, dass das Off-Road-Verbot immer wieder ignoriert wird. Wer nach Island reist, sollte wirklich alles tun, um keine Spuren in der erstaunlich fragilen arktischen Natur zu hinterlassen und Land und Leuten mit Respekt begegnen. Das klingt profan, ist aber angesichts der Entwicklung wichtiger denn je. Viele Island-Besucher haben keinen wirklichen Bezug mehr zur Natur und unterschätzen mögliche Gefahren. Seit 2001 sind 170 Touristen in Island ums Leben gekommen, weil sie die Brandung unterschätzt haben oder auf Eisschollen balancierten.

