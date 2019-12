Saison rund um die Greitspitze eröffnet

Zur Einstimmung auf die schönste Jahreszeit der Skifahrer startete der Ski-Club Hockenheim mit der Skifreizeit in Ischgl. „Relax if you can“ – entspanne, wenn du kannst – lautet das Motto des österreichischen Wintersportmekkas. Das adaptierten die Hockenheimer gern. Das Skigebiet Ischgl/Samnaun im Westen der Alpenrepublik hat 239 Pistenkilometern mit 45 Anlagen.

Der Organisator der Freizeit, Jochen Karl, freute sich über eine bunt gemischte Truppe im Bus. Die Zeit in das knapp 300 Kilometer entfernte Zeil verflog, da der Bus schon auf der Autobahn zur Après-Skistation umfunktioniert wurde. Nachdem vor Ort die Zimmer bezogen waren, stürzten sich die meisten noch ins Nachtleben von Ischgl und verkürzten so die Zeit bis zur ersten Bergfahrt am Morgen. Nachdem sich tags drauf viele um die Alp Trida herum eingefahren hatten, ging es hinauf zur Greitspitze, mit 2872 Metern dem höchsten Punkt des Skigebietes. Je nach Können und Lust hat man von dort die Möglichkeit, die rote Piste Nummer 70 oder die schwarze Piste Nummer 72 zu fahren. Beide Abfahrten lagen in der herrlichen Vormittagssonne. Einladend waren auch die angrenzenden Schweizer Pisten, die ins zollfreie Samnaun führten. Dort hatte man die Möglichkeit, einzukaufen oder einen Kaffee im Ort beziehungsweise auf der „Schmuggler Alm“ zu trinken.

Neue Bahn

In Ischgl vergeht kein Jahr, ohne dass nicht etwas Neues entsteht. 2018 wurde die Sesselbahn Gampen neu errichtet. Mit 924 Metern überwindet die Gampenbahn den größten Höhenunterschied einer Sechser-Sesselbahn weltweit, heißt es in der Pressemitteilung des Ski-Clubs. Im Sommer 2019 investierten die Silveretta Seilbahn AG und die Bergbahnen Samnaun in die Ersatzanlagen Velilleck F1 und Visnitz N2.

Die Truppe des Hockenheimer Ski-Clubs war bei tollem Wetter mit mehreren kleinen Gruppen auf den zahlreichen Pisten unterwegs. Zum Mittag traf man sich im „Alpenhaus“, der „Paznauner Thaya“ oder im „Höllboden“. Zum Abschluss der Skitage ging die letzte Abfahrt direkt in die vielseitige Après-Skiwelt mit ihren Bars.

Mit dieser Mischung aus Sport und Party im Schnee war der Start in die Skisaison gelungen. tl/zg

