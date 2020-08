Saison soll zu Ende gebracht werden

Hockenheim.Wird es den Restart im September geben? Seit 1. Juli gilt die neue Corona-Sportverordnung. Danach können Vereinsaktivitäten auch in geschlossenen Räumen sowohl im Trainings- als auch im Wettkampfmodus wieder aufgenommen werden. Es gibt aber eine Teilnehmergrenze von maximal 20 Personen sowie die Pflichten zur Einhaltung der Abstandsregel von mindestens 1,50 Meter und zum Tragen einer Mund-Nase-Maske.

Vom Badischen Schachverband ist vorgesehen, die im März und April ausgefallenen Runden acht und neun der Saison 2019/2020 am Sonntag, 27. September, und Sonntag, 11. Oktober, nachzuholen. Die neuen Saison 2020/2021 soll dann mit dem ersten Spiel am 13. Dezember beginnen. Aktuell sei noch unklar, ob und wann die Stadtverwaltung in der Zehntscheune wieder Vereinsaktivitäten ermöglicht. Die Schachvereinigung hofft darauf, dass es dafür in den nächsten Tagen seitens der Stadt grünes Licht geben wird.

Unabhängig davon gibt es in Hockenheim im August eine Trainings- und Wettkampfpause. mw

