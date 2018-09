Sam löscht zweimal

Hockenheim.Aufgrund der großen Nachfrage für die Kinderveranstaltung „Feuerwehrmann Sam rettet den Zirkus“ am Sonntag, 21. Oktober, 16 Uhr, haben die Verantwortlichen der Stadthalle sowie des Tourneetheaters beschlossen, eine zweite Aufführung am gleichen Veranstaltungstag, am Sonntag, 21. Oktober, um 11 Uhr vormittags durchzuführen. Die Ticketpreise bleiben gleich, die Karten für die Vormittagsveranstaltung können ab sofort erworben werden. Einlass zu dieser Veranstaltung ist ab 10 Uhr in die Stadthalle sowie ab 10.30 Uhr in den Saal. lj/Bild: Konzertdirektion Bingel

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 22.09.2018