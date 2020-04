Sammlung kehrt zurück – mit Auflagen

„Die Altpapiersammlung im April findet statt!“, stellt der Vorsitzende des Evangelischen Kirchbau- und Fördervereins, Udo Vetter, erleichtert fest. Der für März vorgesehene Sammeltermin auf dem alten Schwimmbadparkplatz hatte aus bekannten Gründen abgesagt werden müssen.

Im Einvernehmen und in Abstimmung mit dem Ordnungsamt der Stadt Hockenheim und der AVR sei es gelungen, unter Einhaltung bestimmter Bedingungen die nächste Altpapiersammlung am Samstag, 18. April von 9 bis 12 Uhr auf dem alten Schwimmbadparkplatz durchführen zu können, teilt der Verein in einer Pressemeldung mit.

Material nur im Kofferraum

Es ist folgender Ablauf vorgesehen: Die Anfahrt erfolgt ausschließlich über die Arndtstraße (Einfahrt beim Restautant „Knossos Palace“). Auf dem Parkplatz sind die abgegrenzten Zufahrtsbahnen zu beachten. Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten. Autos dürfen nur mit einem Fahrer – mit Mundschutz – besetzt sein. Diese sollen nicht ein- und aussteigen. Das Altpapier soll nur im Kofferraum angeliefert werden. Es wird von einem Helfer entnommen. Die Ausfahrt erfolgt nur über die Beethovenstraße (keine Einfahrt während der Zeit der Anlieferung).

Wichtiger Hinweis: Das Altpapier darf nicht ohne Aufsicht, etwa schon am Freitagabend, vor die Container gestellt werden. Die Verantwortlichen des Evangelischen Kirchbau- und Fördervereins richten an die Altpapiersammler die dringende Bitte, die Vorgaben zum eigenen Schutz als auch dem der Helfer einzuhalten. ah

