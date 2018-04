Anzeige

Jeder kann Yoga, denn Yoga passt sich immer den körperlichen Möglichkeiten an. Die einfachen und sanften Übungen sind gerade bei der älteren Generation sehr beliebt. Der Körper wird nach und nach beweglicher und kraftvoller, was sich auch im Alltag durch mehr Leichtigkeit und Sicherheit bemerkbar machen kann. Zudem stärken die Übungen den Beckenboden, fördern die Durchblutung der Organe und regen die Verdauung an.

Den eigenen Atem wieder bewusst wahrzunehmen, ist ein wichtiger Bestandteil der Yogastunden. Denn der Atem wirkt unmittelbar auf den Energiezustand des Körpers und hat großen Einfluss auf unser Wohlbefinden. Die Tiefenentspannung am Ende jeder Stunde bringt innere Ruhe und Klarheit.

Wer die wohltuenden Wirkungen des sanften Yoga erfahren möchte, kann ab Mittwoch, 11. April, von 11 bis 12.15 Uhr, oder Freitag, 13. April, von 9.30 bis 10.45 Uhr sowie 11 bis 12.15 Uhr damit beginnen. Information und Anmeldung bei Elke Zimmermann, Telefon 06202/6 57 58. zg