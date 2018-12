Sanierung auf der Agenda

Für den Gemeinderat geht es in seiner letzten Sitzung des Jahres am Mittwoch, 19. Dezember, um 17 Uhr im Bürgersaal des Rathauses um Sozialen Wohnraum. Zur Abstimmung steht die Erarbeitung eines „detaillierten Konzeptes zur Aktivierung von vorhandenem Wohnraum für Wohnungssuchende“ in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz. Der DRK-Kreisverband Mannheim betreut im Auftrag der Verwaltung Wohnungslose und Geflüchtete in der Stadt. Das Konzept soll die Bereitstellung von geeignetem Wohnraum für die Bedürftigen auf allen Seiten erleichtern.

In einem weiteren Punkt berät das Gremium über die Sanierung der Gustav-Lesemann-Schule (künftig „Schule am Kraichbach“). Außerdem soll der Sachstand der Sanierungsplanungen für die Theodor-Heuss-Realschule betrachtet werden. Weiteres Thema ist der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Kantstraße“.

Fristlose Kündigung

Außerdem soll es um die Sanierung der Straßenbrücke „Reilinger Straße“ über den Kraichbach gehen. Mehrere Mängel, die die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit des Bauwerkes beeinträchtigen, waren bei Überprüfungen festgestellt worden. Nach dem Erwerb eines Grundstückes für den Bau eines Kindergartens in der Albert-Einstein-Straße beantragt die Verwaltung die außerplanmäßige Bereitstellung von Finanzmitteln.

Nach der fristlosen Kündigung der Reinigungsfirma, die sich um die Schulen hätte kümmern sollen, wird nun über eine Neuvergabe beraten. Abschließend wird die mögliche Zustimmung zur Resolution für einen besseren Lärmschutz entlang der Bahnstrecke südlich von Mannheim im Raum stehen. sb

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 18.12.2018