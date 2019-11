Sanierung dauert ein Jahr länger

Das Rotlicht an der Salierbrücke leuchtet rund ein Jahr länger: Weil unerwartete Schadstoffe die Bausubstanz belasten und diese nicht so beschaffen ist, wie die Pläne aus den 1950er Jahren sie darstellen, liegt der Baufortschritt weit hinterm Plan und wird so auch durch ungünstige Wetterbedingungen verzögert.

