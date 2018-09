Sanierungsplanung „in dieser Form nicht hinnehmbar“

Museumsbesuch

Zigarren ebnen Frauen Weg in Erwerbsarbeit

Betritt man das Tabakmuseum in der Zehntscheune und wendet sich nach rechts, so fällt der Blick auf Helga. Mit flinken Finger fertigt sie Zigarren: Ihre Arbeit ist es, die gerollten Tabakblätter in Form zu bringen, ihnen das ...