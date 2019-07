„Santiano“-Medley aus über 60 Kehlen begeistert

Der musikalische Höhepunkt beim Waldfest des Männergesangvereins Liedertafel im alten Fahrerlager war der sonntägliche gemeinsame Auftritt des MGV Frohsinn Hagenbach mit dem Männerchor der Liedertafel. Unter der Leitung von Thomas Kästner gaben mehr als 60 Sänger unter anderem ein „Santiano“-Medley und begeisterten die zahlreichen Besucher.

Tolles Wetter und viele musikalische sowie kulinarische Leckerbissen machten die Fete in der Waldfesthalle zu einem tollen Erlebnis. Der Samstagabend stand ganz im Zeichen der „Chorparty“. Insgesamt sechs Chöre – „Kreuz und Quer“, „Alive Vocals“, „AGV Belcanto“, „Sing2gether“, MGV Oberschlettenbach und das vereinseigene Vocalensemble „CHORios“ – boten den zahlreichen Gästen vor allem modernes Liedgut. Nach den mit viel Applaus gefeierten Liedvorträgen wurde zur Musik von DJ Özer noch lange in der Halle gefeiert und getanzt.

Bei sommerlichen Temperaturen setzte am Sonntagmorgen der Frühschoppen das Waldfest fort. Zu den musikalischen Gästen gehörten neben dem Bruderverein MGV Eintracht auch die Sangesfreunde des Sängerbund Liederkranz aus Oftersheim. Die Chöre ernteten viel Beifall.

Um die Mittagszeit hatten die Speisen wie Gyros mit Zatziki viele Besucher zum Waldfestplatz gelockt. Viel Lob gab es für die Zubereitung der Genüsse und die reiche Auswahl an der Kuchenbar.

Gute Laune an den Tischen

Der musikalische Nachmittag wurde vom Kinderchor des Gastgebers eröffnet, der für freudige Gesichter sorgte. Der MGV Wiesental, MGV Albersweiler, Friends of Happiness Hagenbach und der Frauenchor der Liedertafel lösten sich auf der Bühne ab und präsentierten einen musikalischen Querschnitt der aktuellen Chorliteratur. Fröhlichkeit und gute Laune waren Trumpf an den Tischen und so vergingen die letzten Stunden einer rundum gelungenen Veranstaltung wie im Fluge. ph

