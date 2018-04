Anzeige

Was Olympia für Sportler ist, ist die First Lego League für Lego-Fans. Im März stieg das Finale Mitteleuropa in Aachen. Die 26 besten von über 1000 Teams aus sieben Ländern (Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn) stellten sich dem anspruchsvollen internationalen Wettbewerb.

Die fünf Jungs, die für das Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium antraten, konnten in Aachen mit 525 Punkten den zweitgrößten Score im Robot-Game erzielen.

Im Halbfinale verließ das Team eigenen Angaben zufolge allerdings das Glück: Ein Sensor funktionierte nicht mehr und das Robot-Game war für „Saphari“ vorzeitig zu Ende. Doch die Enttäuschung der Jungs hielt nur kurz an.