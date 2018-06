„Saphari“ mit tollem Abschluss

Vertreten in Ungarn die deutschen Farben prächtig: Christian Engraf (v.l.) Jimmy Wehowski, Julien Wehowski, Justin Rieger und Christoffer Marschner bei ihrem letzten Auftritt als „Saphari“-Team. © Wehowski

Was Olympia für Sportler, ist die First Lego League (FFL) für Lego-Fans. So traf sich die internationale Elite der League-Spieler in Debrecen. 67 Teams aus 41 Ländern und allen fünf Erdteilen hatten sich in der zweitgrößten ungarischen Stadt zu einem anspruchsvollen internationalen Wettbewerb versammelt und feierten ein rauschendes Fest der Völkerverständigung und der guten Laune, teilt das

...

Sie sehen 15% der insgesamt 2831 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 06.06.2018