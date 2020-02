Sarkasmus am Geländer der Salierbrücke

Dass die Zufriedenheit von Bürgern und Gewerbetreibenden mit der Geschwindigkeit der Sanierung der Salierbrücke sich in Grenzen hält, haben Protestzüge, Banner und zuletzt die Informationsveranstaltung in der Speyerer Stadthalle gezeigt. Einen sarkastischen Kommentar in Form eines Spruchbandes nahe des Speyerer Ufers war am Wochenende am Brückengeländer zu lesen: „Keiner zum Arbeiten gekommen – schade“ stand dort zu lesen. Am Wochenende wird auf der Baustelle des Regierungspräsidiums Karlsruhe bekanntlich grundsätzlich nicht gearbeitet – was vielen Beobachtern nicht gefällt. / mm

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 18.02.2020