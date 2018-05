Anzeige

Sauerbraten à la Oma Helga, das alte Familienrezept für die beste Markklößchensuppe der Welt oder Hilda-brötchen wie Mama sie früher immer gebacken hat: In vielen Familien schlummern wahre Rezeptschätze. Für die Neuauflage ihres beliebten Kalenders suchen die Stadtwerke Hockenheim die besten regionalen Rezepte.

„Für das Jubiläumsjahr haben wir uns etwas Besonderes überlegt: Statt standardisierter Rezepte stellen wir zwölf Rezepte aus der Region vor. So entsteht eine Sammlung mit echtem Bezug zu den Stadtwerken und den Menschen vor Ort“, sagt Martina Schleicher, Werkleiter der Stadtwerke Hockenheim. Dabei kommt es nicht darauf an, dass das Rezept besonders ausgefallen ist, entscheidend ist das Lokalkolorit. Ziel der Stadtwerke ist es, die Hockenheimer durch das Jubiläumsjahr zu begleiten.

Bis 15. Juli einreichen

Wer ein tolles Rezept hat, kann dieses bis Sonntag, 15. Juli, an Stadtwerke Hockenheim, Rosemarie Schröder, Postfach 1548, 68758 Hockenheim, oder per E-Mail an info@stadtwerke-hockenheim.de (Betreff: „Rezeptkalender“) schicken. Die Gewinner werden Ende Juli gekürt. zg