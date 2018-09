Scannen, in den Wagen und ab an die Bezahlstation

Nach rund dreiwöchigem Umbau der Kassenzone weiht Globus-Geschäftsleiter Michael Noé das innovative Self-Scan-System „Scan & Go“ im Globus Hockenheim ein. „In den letzten drei Wochen haben wir unseren Kassenbereich umgebaut und modernisiert, um ihn an das neue Kassenbezahlsystem ,Scan & Go’ anzupassen. Ganz neu entstanden sind zudem drei Bezahlstationen, zwei Schnellkassen sowie die Scannerausgabe-Station für unser neues System, so Michael Noé. Eingeweiht wird die umgebaute Kassenzone am kommenden Montag.

Mittels „Scan & Go“ können die Kunden bei Globus in Hockenheim nun ihre Einkäufe bereits während des Einkaufs selbst scannen und bequem an einer der Bezahlstationen, ohne die ausgewählten Artikel vom Einkaufswagen auf das Kassenband und wieder zurückzulegen, bezahlen. 150 Handscanner stehen den Globus-Kunden in Zukunft für den Einkauf zur Verfügung.

Bereits 2013 erstmals getestet

Eigens dafür hat der Markt die Einkaufswagen mit einer Halterung für die Geräte versehen. Erstmals getestet wurde „Scan & Go“ im Juli 2013 bei Globus in Tschechien – und das so erfolgreich, dass man 2014 das System auch im neu gebauten Globus-Markt in Koblenz integrierte. Auf Koblenz folgten Globus-Märkte in Simmern und Losheim. 2016 wurde „Scan & Go“ auf weitere fünf Globus-Märkte ausgedehnt. .

Wer zum ersten Mal selbst mit dem Handscanner durch den Markt gehen möchte, füllt zunächst ein Anmeldeformular an der Kundeninformation aus und erhält daraufhin seine persönliche Globus-Kundenkarte, teilt Globus mit.

Im Eingangsbereich des Marktes befinden sich die 150 Handscanner. Mit der Kundenkarte meldet man sich an der Scannerausgabe-Station an und schon kann der Einkauf beginnen. Bevor der Kunde seine Produkte in den Einkaufswagen legt, erfasst er mit dem Handscanner den aufgedruckten Strichcode und drückt die Scantaste. Auf dem Scanner sind alle erfassten Produkte mit Menge und Preis in der Artikelübersicht zu sehen.

Zum Bezahlen geht es dann an eine der drei Scan & Go-Bezahlstationen: Einfach Kundenkarte scannen und der Einkauf wird angezeigt. Zahlen kann man ganz bequem am Automat bar oder mit Karte. Weitere Informationen gibt es unter www.globus.de/scan-and-go.

Plastikverpackungen reduzieren

Der Globus-Markt im Talhaus bietet ab sofort in seiner Obst- und Gemüseabteilung wiederverwendbare Polyester-Beutel zum Kauf an und schafft damit eine umweltfreundliche Alternative zu Einweg-Kunststofftüten. „Uns bei Globus ist es ein großes Anliegen, uns für den Schutz der Umwelt und konkret für die Reduzierung von Plastikverpackungen einzusetzen“, sagt Geschäftsleiter Michael Noé. Bereits seit April 2016 bieten die Globus-Märkte an ihren Kassen keine kostenlosen Kunststofftüten mehr an.

„Für den Einkauf in den Obst- und Gemüseabteilungen gab es bis jetzt leider noch keinen akzeptierten Ersatz für die herkömmlichen Einweg-Plastikbeutel“, so Michael Noé. „Loses und empfindliches Obst und Gemüse soll natürlich sauber und sicher nach Hause transportiert werden. Immer mehr unserer Kunden wünschen sich an dieser Stelle, nicht mehr auf die herkömmlichen Kunststofftüten angewiesen zu sein. Wir freuen uns daher sehr, den Kunden mit unseren wiederverwendbaren Beuteln nun eine umweltfreundliche Alternative bieten zu können“, betont der Geschäftsleiter.

Fünf Liter Fassungsvermögen

Die Obst- und Gemüsebeutel der Eigenmarke „Globus“ bestehen aus strapazierfähigem, lebensmittelechtem Polyester und haben einen praktischen Kordelzug zum Verschließen. „Unsere Kunden können ihr Obst und Gemüse abwiegen, in die Beutel packen und die Wiegeetiketten auf den Beutel kleben. An der Kasse werden die Etiketten dann abgescannt. Kunden, die unser Scan&Go-Angebot nutzen, scannen selbstverständlich selbst“, erklärt Michael Noè. Bei einem Fassungsvermögen von fünf Litern pro Beutel lässt sich so eine große Menge Obst und Gemüse sicher nach Hause transportieren.

Im Schonwaschgang bei 30 Grad Celsius können die Beutel bei Bedarf gewaschen und für die nächsten Globus-Einkäufe mitgebracht werden. „Bei einem erschwinglichen Preis von etwas unter zwei Euro pro Dreierpack schaffen wir mit den neuen Beuteln einen langfristigen Mehrwert für unsere Kunden und die Umwelt“, sagt Noè. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 21.09.2018