Hockenheim.Die Stadtverwaltung hat sich an der Anfang März zu Ende gegangenen zweiten Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung zur Lärmaktionsplanung an Haupteisenbahnstrecken des Bundes beteiligt. Sie möchte damit mehr Schutz der Bürger vor Bahnlärm erreichen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die dabei erfolgten Äußerungen zum Schienenlärm würden vom Eisenbahnbundesamt (EBA) ausgewertet und fließen in den Lärmaktionsplan Teil B ein. Dieser stelle die Grundlage für die Überarbeitung des Lärmaktionsplans im Jahr 2023 dar. Neben der Verwaltung haben auch die BISS und zahlreiche, vom Bahnlärm betroffene Bürger mitgewirkt.

Die Stadtverwaltung forderte das EBA im Rahmen des Verfahrens erneut auf, die Variante V 12 in den zukünftigen Lärmaktionsplan aufzunehmen. Sie sieht den Bau von Schallschutzwänden entlang der Bahntrasse mit einer Höhe von acht Metern, das Schleifen der Gleise und weiteren passiven Schallschutz vor. „Die Variante V 12 ist als Minimum für effektiven Schutz der Bürger vor Schienenlärm unabdingbar“, stellt Oberbürgermeister Dieter Gummer fest.

Die von der DB nach wie vor bevorzugte Variante V 7 mit einer Erhöhung der Lärmschutzwand auf maximal eineinhalb Meter zwischen dem Bahnhofskiosk und der südlich angrenzenden Mörschbrücke ist dafür keine Lösung. Die anderen, bisher vom EBA beschriebenen Lärmminderungsmaßnahmen, seien hingegen positiv zu bewerten. „Die finanzielle Unterstützung von Forschungsvorhaben, Lärm an der Quelle zu beseitigen, begrüßen wir ausdrücklich“, ergänzt Dieter Gummer.