Schaugarten soll am Kraichbach entstehen

Der rund 375 Quadratmeter große Garten wird eingezäunt und soll dort angelegt werden, wo der alte Weg über den Kraichbach führte. Die Lokale Agenda 21 will einen Workshop zum Thema anbieten, wenn es konkreter wird.

Für das HÖP war das Agendabüro beim Tag der offenen Baustelle Ende Juni aktiv. Elke Schollenberger sprach von einem guten Besuch in Anbetracht der Hitze. Die Bachbewohner, die sie in Gläsern als Anschauungsobjekte an den Stand mitbrachte – Kaulquappen und Käfer – hätten sich als die beliebtesten Fotomotive erwiesen.

Aktion zum „Welterschöpfungstag“

Als nächsten öffentlichen Auftritt hat sich die Lokale Agenda 21 den „Welterschöpfungstag“ vorgenommen. Der Tag, den die Umweltorganisation „Global Footprint Network“ ausgerufen hat, markiert das Datum eines Jahres, an dem die menschliche Nachfrage an natürlichen Ressourcen das Angebot und die Kapazität der Erde zur Reproduktion dieser Ressourcen im selben Jahr übersteigt. Der Tag, auch „Erdüberlastungstag“ genannt, wurde 2018 auf den 2. August berechnet. Bis Anfang der 1990er Jahre hatte er noch im Dezember gelegen, berichtete Elke Schollenberger.

Die Aktion soll am Samstag, 4. August, von 10 Uhr bis 12 Uhr am Einkaufszentrum Globus (dessen Name der Kampagne durchaus angemessen ist, bemerkte die Agendabeauftragte), durchgeführt werden. Globus-Geschäftsleiter Michael Noé habe bereits seine Zusage gegeben. Zuvor steht ein weiteres „Pro-Agenda“-Vorbereitungstreffen an.

Mit einer größeren Delegation will Elke Schollenberger im Oktober zum nächsten Termin aus der Reihe „Nachhaltig fürs Leben“ nach Stuttgart fahren. Das Thema der Veranstaltung unter der Regie des Umweltministeriums laute „Welches Wachstum wollen wir?“

Am 28. Juli steht ein internationales Frühstück auf dem Programm. Wie Inge Schwenninger von der Interkulturellen Gruppe mitteilte, findet es diesmal privat im Garten einer Familie statt. Im Herbst soll auch ein interkultureller Kochabend stattfinden, außerdem sei gerade ein Kochbuch am Entstehen.

Gisela Späth berichtete für die Gruppe Kunst-Aktions-Programm, dass noch mindestens 250 Stromkästen in der Stadt für eine Verschönerung zur Verfügung stehen, 56 seien bislang bemalt.

Rennauto- und Raketenbau

Die Gruppe Erneuerbare Energie bringt ihr Wissen beim Gauß-Gymnasium ein, wo mit 54 Schülern der naturwissenschaftlichen Klassen Rennauto- und Rennbootmodelle gebastelt werden. Bei der Gruppe Begegnung Jung bis Alt werden am 21. Juli Raketen gebaut, kündigte Bruno Jahn an – allerdings mit weniger ausgefeilter Technik, sondern mit einfachen PET-Flaschen als Antrieb.

