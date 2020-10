Schaurig-schöne Party zu Halloween

Süßes oder Saures fordern am Samstag, 31. Oktober, 15 Uhr, alle Kinder, die sich für Halloween begeistern. An diesem Datum, an dem sich alles um den Kürbis dreht, wird Halloween im Jugendzentrum am Aquadrom (JUZ) gefeiert. Auf alle Besucher ab neun Jahren warten von 15 bis 17.30 Uhr tolle Aktionen.

An Debbies Schminktisch wer-den sie zum Beispiel in schaurige Totenkopf- und Dracula-Gesichter verwandelt. Außerdem können Kürbisse ausgehöhlt und geschnitzt werden. Eine Süßigkeitenstraße, die legendäre Dracula-Suppe und eine Hexenbowle sorgen für das leibliche Wohl. Für schaurig-schöne Stimmung ist auch musikalisch gesorgt. Weitere Überraschungen sind garantiert.

Die Halloweenfeier findet unter Corona-Bedingungen statt. Daher sind Hygieneregeln zu beachten. Aus diesem Grund ist die Teilnehmerzahl auf maximal acht Kinder beschränkt. Anmeldeschluss ist am Mittwoch, 21. Oktober. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 12.10.2020