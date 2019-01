Scheibe ist Pflicht

„Die guten Zeiten sind vorbei“, haben viele Autofahrer gestern wohl gedacht, als sie an der Einfahrt zum Parkplatz in der Ludwig-Grein-Straße auf dem Messplatz beim Gauß-Gymnasium das Schild mit dem Parkscheibensymbol sahen. Oder die freundlichen Mitteilungen der Stadt an ihren Wagen. Gut steht dabei für unbegrenzt – seit der Fertigstellung der ersten neu angelegten Plätze hatte es kein Zeitlimit gegeben, was insbesondere Berufspendlern die Möglichkeit gab, ihr Fahrzeug hier innenstadtnah abzustellen.

Dass diese praktische Chance nicht von Dauer sein würde, war absehbar: Schon vor der Umgestaltung des Messplatzes hatte hier die Höchstparkdauer von zwei Stunden gegolten, die die Verwaltung jetzt wieder einführt. Es stehen 48 Parkplätze, davon zwei für Personen mit Rollstuhl, zur Verfügung, teilte die städtische Pressestelle gestern mit. Verwarnung hat das Ordnungsamt noch nicht erteilt, bislang blieb es bei der Information über die Änderung.

Das Parken ist mit Parkscheibe für die Dauer von zwei Stunden montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr möglich, wie in der Umgebung des Messplatzes auch. Zu sonstigen Zeiten gilt keine Parkscheibenpflicht und auch keine Begrenzung der Dauer. Der neue Parkplatz ist Teil des dritten Bauabschnitts am Messplatz, der Ende November 2018 fertiggestellt wurde.

Die angrenzenden Grünflächen werden im Laufe des Frühjahrs bepflanzt. Außerdem wird hier eine öffentlich zugängliche Toilette hergestellt, heißt es in der Mitteilung weiter. Darüber hinaus erhält der Messplatz eine Elektroladestation für Fahrzeuge und Fahrräder sowie eine Radservicestation. mm/zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 10.01.2019