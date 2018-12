Schenken macht glücklich – so das Motto der Musiker

„Schenken macht glücklich!“ Genauso sehen es die Jungs von K’lydoscope. Die über die Grenzen Hockenheims hinaus bekannte Rockband zeigt sich mit einem Herz für Kinder. Das mag vielleicht daran liegen, dass es bandintern schon den einen oder anderen Nachwuchs gibt oder einfach daran, dass die Rockbarden verdammt nette Kerle sind.

Das bewiesen sie bei ihrem Auftritt im Oktober im Pumpwerk. Mit einem Spendenaufruf für den Südstadtkindergarten luden sie zur Rocknacht ein. Ein gefülltes Pumpwerk zeigte die Bereitschaft der Gäste, dem Aufruf der Band zu folgen.

Durch den Verkauf vom K’lydoscope-Album „My inner fools“ und Frontmann Martin Orth’s eigener CD „Spektrum No1“ kam an diesem Abend ein ansehnlicher Betrag in Höhe von 250 Euro zustande, den die Musiker freudig dem Elternbeirat des Südstadtkindergartens für ein Puppentheater 2019 spendeten.

Die Tochter von Martin Orth, Hanna, geht in diesen Kindergarten. „Aus diesem Grund war es für mich ein persönliches Anliegen, dass wir da ein bisschen Geld zusammenbekommen“, berichtet Martin Orth, der immer wieder fasziniert ist, wie man durch Musik zusammenrückt.

Und was Musik noch alles bewirken kann, zeigt K’lydoscope 2019 wieder. „Es steht einiges auf dem Plan. Mal sehen, wem wir noch ein Lächeln ins Gesicht zaubern können“, blickt Orth in die Zukunft. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 18.12.2018